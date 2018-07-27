2018-07-27T22:32:03+03:00
Общество

День ВМФ в 2018 году в Санкт-Петербурге: программа мероприятий, дата празднования

В программе Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: парад, концерты звезд
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29 июля, в Санкт-Петербурге будут отмечать День ВМФ 2018: Программа, кто будет выступать.29 июля, в Санкт-Петербурге будут отмечать День ВМФ 2018: Программа, кто будет выступать.Фото: Олег ЗОЛОТО
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Корабли в Неве, самолеты в небе и пробки на суше. Как Петербург отметит день ВМФ

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В воскресенье, 29 июля, в Санкт-Петербурге будут отмечать День ВМФ 2018. Полная программа праздника, кто будет выступать и во сколько начнется салют в честь Дня ВМФ 2018.

День ВМФ 2018: Парад в Санкт-Петербурге

11.00 - акватория Невы, Кронштадтский рейд

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде выстоится 41 корабль всех флотов - Балтийского, Северного, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Среди тех, кто торжественным строем пойдет по Неве от Благовещенского до Троицкого моста, - малый ракетный катер «Ураган», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», ракетные, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера. Статистический элемент парада - боевые корабли, установленные на рейде. Это новейший фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск» и малый противолодочный корабль «Казанец».

Что касается авиации, то ее лучше всего смотреть в Петербурге с Дворцовой, Университетской и набережной Лейтенанта Шмидта.

На Дворцовой площади будут установлены большие экраны - по ним можно смотреть прямую трансляцию всего парада.

После парада на Дворцовой начнется большой концерт. В 14.00 благодаря голосам актрисы театра и кино Анны Геллер и народного артиста России Николая Бурова на экранах оживет захватывающая история, посвященная прошлому и настоящему Военно-морского флота России.

А дальше - музыка. С Днем ВМФ 2018 петербуржцев и всех причатсных к празднику своими выступлениями порадуют: солисты Мариинского театра, народный артист России Александр Розенбаум, актер и певец Евгений Дятлов .

Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова исполнит любимые русские и советские песни о море. Фронтовые песни и мелодии из любимых фильмов прозвучат в исполнении Александра Ф. Скляра и группы «ВА-БАНКЪ».

В 18.00 на сцене появится Олег Газманов и группа «Эскадрон».

В 20.00 - «Хор Турецкого» и SOPRANO с гостями праздника споют популярные шлягеры.

Салют в честь Дня ВМФ 29 июля 2018: Где и во сколько начнется

22.00 - пляж Петропавловской крепости в Петербурге.

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