"Меня завалило снегом": В Пакистане не смогут доставить еду туристу, застрявшему в горах после смерти друга

29 Июль 16:50 2018-07-30T14:33:23+03:00

Александр Гуков уже пять дней находится на высоте 6 200 метров. Связи и продуктов у мужчины нет

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В Пакистане разворачивается русская версия фильма «127 часов», снятого по истории американского альпиниста Арона Ралстона, который застрял в горах на шесть дней и был вынужден ампутировать себе руку, чтобы выбраться из скалистого плена. И если герой фильма выжил, то судьба альпиниста из Петербурга Александра Гукова остается неизвестной. Россиянин вот уже пять дней, с 25 июля, ждет своего спасения в снежном плену.

Вместе со своим другом Сергеем Глазуновым россиянин мечтал покорить неприступный Латок-1 высотой 7145 метров. Но во время восхождения на гору его приятель сорвался вниз вместе со всем снаряжением и погиб. Гуков остался один на высоте 6 200 метров. При себе у него были лишь половина шоколадки и спутниковый телефон с 1 процентом заряда. И сейчас альпинист остался без связи и еды. А военные не могут спасти его из-за непогоды.

«С СОБОЙ ТОЛЬКО ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА»

Покорение Латок-1 было давней мечтой Александра Гукова. В прошлом году альпинист уже пытался взойти на смертельную вершину, которую вот уже 40 лет пытаются одолеть экстремалы со всего мира. Любителей гор не останавливают ни камнепады, ни снежные лавины, под которыми то и дело гибнут альпинисты. Но в прошлый раз гора так и не поддалась Гукову, поэтому отчаянный поход он перенес на следующий год.

Александр раньше уже пытался покорить смертельную вершинуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы бы сделали это, я это знаю, но погода внесла свои коррективы, - рассказывал Александр о своем прошлом походе. - На протяжении всего нашего пребывания за исключением двух первых дней восхождения, каждый день с неба что-то сыпало. Одно теперь я знаю точно: Латок 1 по северному гребню реален. Сложный и изнурительный, но реальный. И что самое главное, он безопасен.

Покорять гору альпинисты начали 25 июня. Однако вершина оказалась не такой безопасной, как ожидал Александр.

- Ночевали на высоте 5512 метров. Все ок. Бросаем вещи, тяжелые. Еды берем на пять дней, - это последнее сообщение альпинистов за 15 дней до трагедии.

Вертолеты не могут добраться до Александра Фото: Анна Пиунова

25 июля друзьям Гукова пришел сигнал SOS. Сергей Глазунов сорвался с горы и погиб. Сам же Александр остался без снаряжения и застрял на высоте, с которой выбраться без специальной техники невозможно.

- Полную картину сможет рассказать только сам Александр, но, по предварительной информации, он застрял из-за срыва напарника, который улетел вместе со снаряжением для спуска, - рассказал «КП-Петербург» один из участников спасительной операции Дмитрий Кленов.- Они стартовали налегке с минимальным запасом провизии. Но какие-то припасы у него были. Сейчас у него есть только газовая горелка.

«ОТКУДА СТОЛЬКО ЛАВИН»

Все эти четыре дня Александр Гуков вел дневник, в котором рассказывал последние новости о себе. Сообщения альпиниста были короткими и емкими из-за очень низкого заряда батареи. Его СМС приводит сообщество альпинистов Mountain.ru.

25 июля

«Серега улетел. Я вишу на стене без снаряжения». «Мне нужна помощь». «Меня нужно эвакуировать».

«У меня погода супер! заряда 1»

26 июля

Настроение не боевое: погода … [плохая]. Никто меня не спасет.

27 июля

« Откуда столько лавин?! Воды не сделать».

«Удалось найти половину «Сникерса» и чутка попить».

Вертолеты не могут подобраться к горе из-за непогоды Фото: Анна Пиунова

Связь с Александром прервалась 28 июля. В каком он сейчас состоянии, и что с ним происходит - неизвестно.

- Точная температура в горах в среднем минус 5-6 градусов, периодически поднимается до нуля и даже небольшого плюса, - поясняет Дмитрий Кленов. - По сообщениям из базового лагеря понятно, что на склонах в данный момент регулярно сходят лавины и камнепады.

«СПАСТИ АЛЕКСАНДРА - СЛОЖНО»

Сейчас спасением Александра занимаются его друзья и военные Пакистана. Но из-за непогоды вертолеты не могут подняться в воздух, чтобы эвакуировать русского алпиниста.

- Александра должны эвакуировать вертолеты пакистанской армии со спасателями на борту, другие борта в воздушном пространстве летать не могут, - поясняют альпинисты. - Сейчас они пытаются сесть в районе базового лагеря под горой, чтобы уже там ждать погодного окна. Пока сесть не позволяет низкая облачность, поэтому их перегнали к ближайшей военной базе. Если будет погода, то прецеденты по снятию с горы вертолетом уже были. Операция сложная и опасная, но реальная.

Александр пытался покорить смертельную вершинуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сколько времени Александр сможет продержаться в горах, пока неизвестно.

- Зависит от человека и есть ли возможность топить снег, - делятся коллеги альпиниста. - Основная опасность не в отсутствии еды, а лавины и камнепады, которые могут его просто смести со стены. Плюс к этому - высота. Комфортно человек может находиться на высоте до 5500 метров, а Гуков сейчас на 6200, что ослабляет организм. В любом случае все критические точки уже пройдены, но Александр сильный и крепкий альпинист.

29 июля вертолеты вновь поднялись в воздух. Но они не смогли добраться до Александра. Судьба Гукова пока остается неизвестной.

- Этот день оказался самым худшим за последние пять, - рассказала "КП-Петербург" член Федерации альпинизма России Анна Пиунова. - Выпало 20 сантиметров снега. Это означает высокую лавинную опасность. Вертолет может спровоцировать сход лавин, которых и так больше чем хотелось. Ему хотели забросить еду. Но ранее он нам сказал, что не надо. Потому что он находится в снежном коконе. Он выставил палатку, которую завалило снегом. Поэтому он написал, что он даже не может выйти в туалет.

К слову, военные Пакистана заявили, что обнаружили палатку туриста во время облета, но добраться до него из-за непогоды не смогли.

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