Как в Петербурге прошел ВМФ-2018: президента встречали под крики «Ура!», а вьетнамский оркестр сыграл «Катюшу»

29 Июль 19:35 2018-07-29T21:38:05+03:00

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Грандиозным парадом Санкт-Петербург отметил день Военно-морского флота. Зажженные Ростральные колонны, залпы из Петропавловской крепости и парад боевых кораблей – в этом году праздник прошел с не меньшим размахом и мощью, показав всю красоту и силу российского флота

День Военно-морского флота по традиции празднуется в последнее воскресенье июля. Морская столица России Санкт-Петербург отмечает его масштабно: здесь проходит самый большой военно-морской парад страны, который принимает лично президент Владимир Путин. Его в Северной столице ждали не только офицеры ВМФ – когда глава государства объехал флотилию и проезжал на белом катере мимо Дворцовой набережной, народ криками «Ура» приветствовал Путина. Лидер помахал рукой зрителям.

Главный военно-морской парад страны в Петербурге принимал лично президент Владимир Путин.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году в параде приняли участие 41 корабль, 36 единиц морской авиации и более 4000 моряков. И если все боевые самолеты и вертолеты можно было увидеть в небе над Петербургом, то какая-то часть флотилии для показа была доступна только в Кронштадте.

Залп из Петропавловской крепости дал старт началу парада.Фото: Олег ЗОЛОТО

Огромные корабли и подводную лодку невозможно доставить в акваторию Невы. Но те, кто в день парада не смог оказаться в городе-порте, корабли-гиганты все же увидели: на Дворцовой установили три огромных экрана, на которых транслировали все действо.

Десятки тысяч зрителей пришли посмотреть на главный военно-морской парад страны своими глазами.Фото: Александр ГЛУЗ

Кстати, без экранов было не обойтись – набережные Петербурга просто не могли вместить всех желающих увидеть парад! На Дворцовой и Университетской набережных очередь в первых рядах занимали с раннего утра. Тем, кто пришел чуть позже, пришлось наблюдать за шествием кораблей из-за голов впереди стоящих.

Залп из Петропавловской крепости дал старт началу парада.Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции, залп из Петропавловской крепости дал старт началу парада.

В честь Дня ВМФ 2018 небо окрасили в российский триколор.Фото: Александр ГЛУЗ

Торжественным строем по Неве от Благовещенского до Троицкого моста прошли малый ракетный катер «Ураган», корабль противоминной обороны «Александр Обухов» ракетные, противодиверсионные, патрульные, десантные, артиллерийские катера. На рейде установили боевые корабли: фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», корабль «Минск» и «Казанец». После морского парада, началась воздушная часть, окрасившая Балтийское небо в российский триколор.

Авиация на Дне ВМФ 2018.Фото: Олег ЗОЛОТО

Особенно порадовали гостей праздника военные оркестры – военные из Индии, Вьетнама и России сыграли не только марши, но и вполне танцевальные мелодии. А как офицеры аплодировали «Катюше», который сыграл вьетнамский оркестр!

В Петербурге и Кронштадте прошел парад ко Дню ВМФ.Фото: Александр ГЛУЗ

Завершится праздник по традиции салютом на пляже Петропавловской крепости. Салют в честь Дня ВМФ 2018 29 июля начнется в 22.00.