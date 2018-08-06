Адвокат хакера «Шалтай-Болтая»: Аникеев продолжит работать в области кибербезопасности
Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, он же «Льюис» вышел на свободу. В минувшую пятницу администрация СИЗО «Лефортово» зачла ему один день под стражей за полтора дня в колонии. Об этом «Комсомольской правде» в Санкт-Петербурге» рассказал адвокат Руслан Коблев.
- Аникеев стал одним из первых заключенных, которому пересчитали срок по новому закону. Меня лично очень вдохновила оперативность, с которой "Лефортово" исполнили новый закон, - признался "КП" - Петербург" юрист Коблев.
Также Коблев добавил, что в связи с освобождением Аникеева, они отозвали жалобу на отказ в УДО.
Сейчас 44-летний Аникеев отправился к родителям. Ближе к 20 августа он вернется в Москву и продолжить работать по специальности, в области кибербезопасности. Уезжать из страны, как заверил нас Коблев, «Льюис» не планирует.
Напомним, Владимир Аникеев в 90-е годы работал журналистом в Петербурге. Но в начале нулевых решил круто сменить профиль. Он взял в пособники пару компьютерных гениев и сколотил хакерскую группировку. «Шалтай-Болтай» «прославился» тем, что выкладывал в сеть личную переписку высокопоставленных чиновников, руководителей крупных компаний и СМИ.
Аникеев был задержан в октябре 2016 года в Пулково. В июле 2017 года его приговорили к двум годам колонии. Срок его содержания в колонии истекал в ноябре 2018 года. Однако, согласно новому закону, один день в следственном изоляторе засчитывается как два дня в колонии-поселении. Поэтому Аникеев и вышел на свободу раньше.
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