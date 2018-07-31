«Это жесть!»: Вслед за Земфирой по творчеству Монеточки прошлась Елена Ваенга

31 Июль 18:10 2018-07-31T18:42:42+03:00

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Экстравагантная певица Монеточка снова в центре скандала. Сначала ей досталось от Земфиры, которая назвала ее голос "омерзительным", теперь оценивать творчество новоявленной рок-исполнительницы взялась Елена Ваенга. Исполнительница хитов "Курю" и "Абсент" была немногословна, увидев в Instagram видео с выступления Монеточки на фестивале VK Fest 2018 в Санкт-Петербурге.

- Какая же это чудовищная ... (ерунда). А "все" как с катушек... даже те у кого вроде и со вкусом и с мозгами впорядке... жесть" (орфография автора сохранена, - примеч.Ред.).

Отметим, что заслуженная артистка Республики Марий Эл Елена Ваенга имела счастье послушать хит Монеточки "Каждый раз". Именно эта песня была выложена на страничке петербурца Николая Пешкова, который занимается гастролями звезд в Северной столице. В том числе и Елены Ваенги.

Комментариев к видео с выступления Монеточки от остальных друзей Николая больше нет. Елене Ваенге мололодой человек многозначительно ответил смайликами.

Елена Ваенга посмотрела выступление Монеточки и не сдержалась.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, фестиваль VK Fest 2018 прошел в Петербурге в минувшие выходные 28 и 29 июля. Организаторы пригласили на open-air самых хайповых исполнителей, в том числе Гречку и Монеточку. Отметим, что Лиза Гырдымова - она же Монеточка - с песнями из своего второго альбома "Раскраски для взрослых" собрала в несколько раз больше зрителей, чем Светлана Лобода и Face вместе взятые.

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