2018-07-31T18:42:42+03:00
Звезды

«Это жесть!»: Вслед за Земфирой по творчеству Монеточки прошлась Елена Ваенга

С выбором слов в адрес начинающей артистки Елена Владимировна не церемонилась [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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Елена Ваенга пришла в ужас от Монеточки.Елена Ваенга пришла в ужас от Монеточки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Экстравагантная певица Монеточка снова в центре скандала. Сначала ей досталось от Земфиры, которая назвала ее голос "омерзительным", теперь оценивать творчество новоявленной рок-исполнительницы взялась Елена Ваенга. Исполнительница хитов "Курю" и "Абсент" была немногословна, увидев в Instagram видео с выступления Монеточки на фестивале VK Fest 2018 в Санкт-Петербурге.

- Какая же это чудовищная ... (ерунда). А "все" как с катушек... даже те у кого вроде и со вкусом и с мозгами впорядке... жесть" (орфография автора сохранена, - примеч.Ред.).

Отметим, что заслуженная артистка Республики Марий Эл Елена Ваенга имела счастье послушать хит Монеточки "Каждый раз". Именно эта песня была выложена на страничке петербурца Николая Пешкова, который занимается гастролями звезд в Северной столице. В том числе и Елены Ваенги.

Комментариев к видео с выступления Монеточки от остальных друзей Николая больше нет. Елене Ваенге мололодой человек многозначительно ответил смайликами.

Елена Ваенга посмотрела выступление Монеточки и не сдержалась. Фото: СОЦСЕТИ

Елена Ваенга посмотрела выступление Монеточки и не сдержалась.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, фестиваль VK Fest 2018 прошел в Петербурге в минувшие выходные 28 и 29 июля. Организаторы пригласили на open-air самых хайповых исполнителей, в том числе Гречку и Монеточку. Отметим, что Лиза Гырдымова - она же Монеточка - с песнями из своего второго альбома "Раскраски для взрослых" собрала в несколько раз больше зрителей, чем Светлана Лобода и Face вместе взятые.

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Практически под каждой статьей про российских звезд и музыкальные премии появлялись комментарии: «где новые имена», «хватит писать про утиль», «заполонили эстраду и не дают дорогу молодым». Действительно, долгое время наша музыка повторяла сама себя, а если даже кто-то и просачивался в стройные ряды монстров отечественного шоу-бизнеса, то был неотличим от коллег по цеху. Но вместе с новым поколением начала появляться и новая музыка. Герои начали вырастать не на фестивалях, а из пабликов в соцсетях и роликов в Youtube. Мы решили сделать обзор самых интересных артистов, которых сегодня слушают молодые. (подробности)

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