2018-08-01T14:50:54+03:00
Происшествия

«ЦСКА - чемпион»: Девушка вонзила парню нож в сердце, доказывая победу любимой команды

Фанатке уже предъявили обвинение в убийстве
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Жительница Пскова подозревается в убийстве любимого из-за спора о футболе.Жительница Пскова подозревается в убийстве любимого из-за спора о футболе.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

За 33-летней жительницей Пскова Анастасией И. верной и преданной любви к футболу никогда не замечали. За матчами девушка особо не следила. Слышала что-то про мундиаль, про игры, но не более того. Поэтому для ее родных и друзей стало шоком, что Настя зарезала своего парня, как позже скажут следователи, «из-за различия в футбольных пристрастиях».

Настя и 31-летний Артем познакомились в Пскове. Девушка уже была замужем, но неудачно. Встретив Артема сразу поняла, что парень станет ее опорой – работящий, веселый, неконфликтный… Отношения закрутились быстро и влюбленные поселились в доме на улице Металлистов.

Однако знакомые вспоминают: влюбленные часто ссорились. Соседи тоже не раз становились свидетелями их семейных ссор.

- Она всегда была неадекватной, - вспоминает подруга семьи Ирина. – А потом еще и к алкоголю пристрастилась…

Женщина работала в медучреждении и часто конфликтовала с сожителем после тяжелой смены. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина работала в медучреждении и часто конфликтовала с сожителем после тяжелой смены.Фото: СОЦСЕТИ

Но про алкоголь – слухи, которые развеивают близкие девушки. Мол, выпивала как все, чтобы расслабиться после тяжелой смены в местной больнице. А из-за чего ссорилась с Артемом? Да кто их разберет, чужая семья – потемки. О своих отношениях влюбленные не распространялись.

Вечером 28 июля Настя и Артем были дома одни. Как позже расскажет девушка следователям, они купили еды и уселись смотреть первую игру чемпионата России по футболу. Матч между какими командами смотрели – Настя не помнит. Но в какой-то момент у ребят возник спор, кто из команд станет чемпионами. Девушка болела за ЦСКА, Артем – за Локомотив.

- Я слышал, что она кричала: «зарежу!», - вспоминает сосед парочки. - А он в ответ: «Попробуй». Потом минут 20 была тишина. Дальше – приехала полиция.

- В ходе ссоры девушка ударила ножом в грудь своего сожителя, - рассказали в следственном комитете города Пскова.

Как оказалось, до Артема Анастасия чуть не зарезала своего предыдущего жениха. Фото: СОЦСЕТИ

Как оказалось, до Артема Анастасия чуть не зарезала своего предыдущего жениха.Фото: СОЦСЕТИ

Когда девушка поняла, что убила парня, она вызвала полицию и честно во всем призналась.

- То, что она убила из-за футбола – это бред! – уверены знакомые семьи. – Она просто прикрывается каким-то матчем, но, думаю, что ссора произошла из-за чего-то другого. Она вообще вспыльчивая, у нее сегодня должен быть суд за то, что она зимой чуть не убила предыдущего сожителя, пырнув ножом в область легкого... Тот чудом остался жив.

Следователи пока не комментируют прошлые выходки девушки с ножом. И говорят лишь о том, что собираются до суда заключить под стражу буйную псковичанку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу