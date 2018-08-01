«ЦСКА - чемпион»: Девушка вонзила парню нож в сердце, доказывая победу любимой команды

1 Авг. 14:00 2018-08-01T14:50:54+03:00

Изменить размер текста: A A

За 33-летней жительницей Пскова Анастасией И. верной и преданной любви к футболу никогда не замечали. За матчами девушка особо не следила. Слышала что-то про мундиаль, про игры, но не более того. Поэтому для ее родных и друзей стало шоком, что Настя зарезала своего парня, как позже скажут следователи, «из-за различия в футбольных пристрастиях».

Настя и 31-летний Артем познакомились в Пскове. Девушка уже была замужем, но неудачно. Встретив Артема сразу поняла, что парень станет ее опорой – работящий, веселый, неконфликтный… Отношения закрутились быстро и влюбленные поселились в доме на улице Металлистов.

Однако знакомые вспоминают: влюбленные часто ссорились. Соседи тоже не раз становились свидетелями их семейных ссор.

- Она всегда была неадекватной, - вспоминает подруга семьи Ирина. – А потом еще и к алкоголю пристрастилась…

Женщина работала в медучреждении и часто конфликтовала с сожителем после тяжелой смены.Фото: СОЦСЕТИ

Но про алкоголь – слухи, которые развеивают близкие девушки. Мол, выпивала как все, чтобы расслабиться после тяжелой смены в местной больнице. А из-за чего ссорилась с Артемом? Да кто их разберет, чужая семья – потемки. О своих отношениях влюбленные не распространялись.

Вечером 28 июля Настя и Артем были дома одни. Как позже расскажет девушка следователям, они купили еды и уселись смотреть первую игру чемпионата России по футболу. Матч между какими командами смотрели – Настя не помнит. Но в какой-то момент у ребят возник спор, кто из команд станет чемпионами. Девушка болела за ЦСКА, Артем – за Локомотив.

- Я слышал, что она кричала: «зарежу!», - вспоминает сосед парочки. - А он в ответ: «Попробуй». Потом минут 20 была тишина. Дальше – приехала полиция.

- В ходе ссоры девушка ударила ножом в грудь своего сожителя, - рассказали в следственном комитете города Пскова.

Как оказалось, до Артема Анастасия чуть не зарезала своего предыдущего жениха.Фото: СОЦСЕТИ

Когда девушка поняла, что убила парня, она вызвала полицию и честно во всем призналась.

- То, что она убила из-за футбола – это бред! – уверены знакомые семьи. – Она просто прикрывается каким-то матчем, но, думаю, что ссора произошла из-за чего-то другого. Она вообще вспыльчивая, у нее сегодня должен быть суд за то, что она зимой чуть не убила предыдущего сожителя, пырнув ножом в область легкого... Тот чудом остался жив.

Следователи пока не комментируют прошлые выходки девушки с ножом. И говорят лишь о том, что собираются до суда заключить под стражу буйную псковичанку.