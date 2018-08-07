Артефакт, меняющий историю: в Петербурге нашли уникальные рукописи Жан-Жака Руссо

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-07T18:09:14+03:00

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Странная история произошла в Гатчине. В одном из домов старого района города нашли рукописи на французском языке. Казалось бы, для богатого на артефакты Петербурга обычное дело, если бы не содержание бумаг, которое существенно меняет историю Гатчины и биографию знаменитого французского писателя Жан-Жака Руссо.

Сюрприз в тулупе

А началось все с тулупов. Коллекционеру Сергею притащили несколько зимних шубеек и еще пару вещей, которые нашли в подвале старого дома в районе Егерской слободы, что под Гатчиной. Ценности старая и полусгнившая одежда не представляла, а вот рукописи, которые шли в комплекте, оказались очень даже ничего.

- Я веду новостной паблик и Сергей мне написал, рассказал о рукописях, - вспоминает местный житель Алексей Беляев. – Мы несколько месяцев назад думали покупать совместно дореволюционные фото Гатчины на Евау. А 23 июля он неожиданно мне написал, показал фотографии рукописи на французском языке, где на первой же странице было упоминание Орлова, Гатчины и Эрмитажа.

Гатчинский дворец хотел посмотреть рукопись, чтобы провести экспертизу.

Сергей предложил продать их за 500 долларов – сумма для обычной находки достаточно солидная. Алексей отказался, но ради интереса попробовал перевести текст рукописей. Оказалось, что в бумаги не просто ценный экспонат. Они переворачивают представления об одном из периодов жизни знаменитого Руссо.

- Тогда я вновь написал Сергею, что готов купить бумаги. Но он мне ответил: уже продал их питерскому коллекционеру. И перестал выходить на связь, - с сожалением говорит Беляев.

Великий писатель в Гатчине

- Я начал искать тех, кто может перевести рукописи с фото, которые у меня были, - говорит Алексей Беляев. – Рукопись очень странная, страницы были перепутаны. По первым переведенным страницам получалось, что это витиеватый таинственный рассказ о приезде какого-то француза в Гатчину по приглашению графа Орлова. Мы решили, что француз скорее всего архитектор, так как в рассказе он общался с Ринальди. Также в тексте упоминалась Екатерина II. Уже потом всплыл Руссо.

Алексей жалеет, что не купил рукопись за 500 долларов. Даже если она поддельная - очень хочется разобраться в ней!

Переведенная рукопись сообщала: мол, Жан-Жак Руссо принял приглашение графа Орлова и посетил Россию, где встретился с императрицей, поговорил о высоком…

- То, что граф Орлов действительно писал Руссо в 1766 году и пригласил его в Гатчину – факт, известный историкам. И известно, что мыслитель отказался ехать в Россию, - разводит руками Алексей. – Поэтому как относится к этим письмам, даже не знаю. Но больше скептически, конечно.

Сам Сергей, который предлагал на продажу письма, исчез. Известно, что Гатчинский дворец хотел посмотреть его рукопись, чтобы провести экспертизу – но пока безуспешно.

500 долларов за Руссо – это копейки!

Известный антиквар Сергей Бурмистров отмечает: рукопись Руссо, тем более с такими ценными данными, просто не может стоить 500 долларов. Ее цена минимум десятки тысяч, так что скорее всего артефакт – обычная подделка.

- Важным индикатором является цена, - считает антиквар. - Поэтому если продают что-то дешево – это должно настораживать. Определить настоящая ли это рукопись можно, но нужен оригинал. Необходимо сверить почерк, сравнить бумагу…. Доказательством, что ты покупаешь не фальшивку может служить и экспертиза музея.

Рукопись сохранилась действительно отлично: видны буквы, возможно определить бумагу. Однако узнать определить подлинность может только эксперт.

КОМПЕТЕНТНО

Историк Ирина Измайлова: Екатерина II любила французских просветителей

- Действительно, существует мнение, что встреча Екатерины и Руссо была. Об этом есть ряд упоминаний, но они не являются историческими документами – это не хроники, не воспоминания, нет даже газетных статей по этому поводу. Но в то же время нельзя говорить о том, что встречи и поездки не было. Екатерина II любила французских просветителей, переписывалась с Вольтером, Дидро... Вся эта компания была государыне интересна.