«Дыхание планеты»: Петербургский пианист сыграет на рояле посреди городской свалки

31 Июль 12:29 2018-07-31T13:15:31+03:00

"Рояль на помойке" зазвучит в начале сентября. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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РОЯЛЬ НА ПОМОЙКЕ

Художник Оксана Андреева и пианист Павел Андреев – люди не только творческие. Своим проектом «Рояль на Свободе» супруги хотят обратить внимание общественности на проблему экологии, а также показать «связь и единство Человека, Природы и Творчества». Павел уже сыграл на рояле в горах, снял клип «Рояль в каньоне». «Рояль на помойке» - новый замысел музыканта и художника.

- В этот раз мы создаем социальный видеоклип в поддержку чистоты, в поддержку экологии планеты. Мы для этого повезем рояль на помойку, на свалку. И Павел сыграет на нем свою композицию «Дыхание планеты», - говорит Оксана.

Эта идея родилась, когда одна знакомая рассказала Павлу о своей мечте. «Я хочу, - говорит она, - чтобы вся пластиковая тара, а особенно бутылки для воды, были заменены на биоразлагаемые. Я видела реку пластиковых бутылок. Это страшное зрелище»…

Пластиковые и полиэтиленовые реки "текут" по всему миру. Фото: Архив "КП"

- Благо, есть люди, которые занимаются переработкой пластика. Создаются и используются биоразлагаемые упаковки, высаживаются миллионы деревьев. Тенденции есть, и я хочу поддержать эти инициативы своим творчеством, - говорит музыкант.

Главная цель, которую ставят перед собой супруги проектом «Рояль на помойке» - побудить каждого человека осознать и решить глобальную проблему переизбытка мусора, пластика, загрязнения природы, начав с самого себя:

- Наш призыв – взглянуть на нашу общую проблему, осознать и начать меняться. Экология Планеты начинается с экологии сознания.

Запись клипа планируется на начало сентября. А после проекта рояль отправится в Карелию, где Павел даст концерт в Мраморном каньоне.

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КСТАТИ

Оксана и Павел в конце июля запустили сбор средств для проекта, связанного с решением проблемы. Цель – собрать сто тысяч рублей. Именно столько надо для осуществления замысла.

Как рассказывает Павел, деньги нужны на покупку рояля и на его транспортировку на место съемок и обратно, на запись музыкальной композиции и на оплату работы оператора и монтажа.

До окончания сбора осталось 32 дня. За неделю уже собрали более половины от необходимых ста тысяч.