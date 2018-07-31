«Обморожение ног и обезвоживание»: Медики рассказали о состоянии спасенного в Пакистане российского альпиниста

31 Июль 17:00 2018-08-01T14:46:36+03:00

Травмы во время эвакуации Александра Гукова с горы получил также один из военных пилотов [инфографика, видео]

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Через несколько лет по этой истории, возможно, снимут фильм. 7 дней один на один в палатке, заваленной снегом в горах Пакистана на высоте 6200 метров. С собой только половина шоколадки и газовая горелка. Без сотовой связи и помощи извне. Но альпинист из Петербурга Александр Гуков выжил. Когда уже не надеялся никто, военные летчики все-таки смогли добраться до неприступной высоты и эвакуировли россиянина.

ХОТЕЛ СНЯТЬ ФИЛЬМ О СВОЕМ ВОСХОЖДЕНИИ

Покорить смертельную высоту Латок-1 было мечтой Александра Гукова. В прошлому году альпинист уже пытался забраться на высоту 7145 метров, но из-за непогоды задумка не вышла. Эту вершину за последние 40 лет не смог покорить ни один любитель экстремальных приключений. Это и подхлестывало все новых и новых альпинистов пуститься в опасное приключение. Поэтому спустя год Гуков вновь отправился в Пакистан вместе со своим другом Сергеем Глазуновым. Александр даже планировал снять фильм о своем восхождении.

Местоположения альпиниста долго не могли найти Фото: Анна Пиунова

- Красивое северное ребро Латок-1 с перепадом высот почти 2,5 км привлекает альпинистов с конца 70-х XX века, - анонсировал свое путешествие Александр Гуков. - Мы пытались пройти этот маршрут летом 2017 года, но погода внесла свои коррективы. На спуске двое моих товарищей подморозили пальцы. Причин было несколько, но выводы сделаны. Фильм "Невозможно - это не навсегда" яркий пример того, что если сильно захотеть, приложить все усилия, сделать правильные выводы из своих ошибок, то каждый может взойти на свою "вершину".

Друзья-альпинисты начали свое восхождение 25 июня и почти покорили высоту, забравшись на 6 945 метров. Но погода не дала забраться на пик горы, поэтому альпинисты стали спускаться вниз. В это время и произошла трагедия. Сергей Глазунов сорвался вниз со всем снаряжением и погиб. Гуков остался один на высоте 6 200 метров. При себе у него были лишь половина шоколадки и спутниковый телефон с одним процентом заряда, который вскоре закончился.

Обморожений Александр не получилФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ОРГАНИЗМ ИСТОЩЕН»

Сам Александр сумел разбить палатку на вершине и послать своим друзьям 25 июля сигнал «SOS». С этого времени и началась масштабная спасательная операция. Альпинист находился на горе в полном одиночестве целую неделю. Четыре дня с ним не было никакой связи. Жив он или нет никто не знал до последнего. И когда все уже отчаялись спасти туриста (гору зысыпало лавинами и кампнепадами, поэтому рельеф местности в скалах сильно изменился), ранним утром 31 июля друзья Александра сообщили радостную новость. Спасти Александра все-таки удалось.

- Погода была хорошей, поэтому военные смогли подняться на нужную высоту и сбросить Саше лонглайн (трос – прим.ред.), - поделилась с «КП-Петербург» координатор операции Анна Пиунова. – Саше удалось самому поймать его и зацепиться. Это было самое сложное. Мы боялись, что он не сможет этого сделать после 20 дней на голодном пайке. Саша зацепился, но забыл убрать страховку – он прицеплялся к горе крюком и не отстегнулся от нее. Из-за этого вертолет чуть не рухнул. Там такой рывок был. Но очень повезло, что крюк не выдержал и вылетел. Слава богу, все обошлось. Вертолеты полетели дальше. Приземлились в базовом лагере, и там Александру оказали первую помощь.

Александра спасли военные Пакистана Фото: Анна Пиунова

Александр пока находится в военном госпитале. Сначала его состояние было тяжелым, но сейчас стало известно, что самое страшное позади. Медики поставили Гукову оптимистичный диагноз:

Так спасали нашего альпиниста Фото: Askari Aviation/Pakistan Army.

- По оценке врачей в Скарду у Александра обморожение ног, легкое ранение в районе груди из-за переноски его на тросе, также он сильно обезвожен, организм истощен, - поясняет Анна Пиунова. - При этом легкое ранение получил напарник пилота вертолета, из-за того, что судно резко бросило вниз, когда Саша забыл отцепиться от скалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/662548" frameborder="0"></iframe> Альпинист благодарит спасателей, которые его нашли.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Саше помогли выжить горелка и палатка»

- Альпинист смог поставить палатку на уклоне 70 градусов, - поясняет альпинист с 25-летним стажем, создатель школы альпинизма «MOUNTSCHOOL» Сергей Веденин. - Для этого Саша выкопал площадку и разместился. Если бы палатки, в которой держится нулевая температура, бы не было, Александр бы не дожил. Для нормально одетого человека – это неприятно, но от этого не умирают. Также его спасла газовая горелка. Он мог топить воду. А на такой высоте – это жизненная необходимость. Во время дыхания на такой высоте выходит много жидкости. Если человек не пьет, начинается горная болезнь, обезвоживание и смерть. Большую часть времени у него была связь. Это было для него поддержкой.

Команда спасателей. Пилот в верхнем ряду по центру (в красной куртке) Фото: mountain.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тело альпиниста Сергея Глазунова пока не найдено. В ближайшее время спасатели Пакистана приступят к поиску и эвакуации погибшего. Тем временем, семья Глазунова начала сбор денег для возвращения тела на родину.

Если вы хотите помочь родственникам, то можете перевести деньги на карту мамы Сергея Людмилы Владимировны Соловецкой: ВТБ 4622 3530 1431 3061, брат Евгений Глазунов: Сбербанк 4276 1800 1067 0494.

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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