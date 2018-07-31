31 Июль 06:50 2018-07-31T22:26:55+03:00

Россиянин зацепился за воздушное судно тросом на высоте 6200 метров, но забыл открепить свой карабин от скалы. К счастью, пилот вовремя среагировал и сумел удержаться в воздухе [инфографика, радиопередача]

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Спасательная операция в Пакистане по вызволению туриста из Петербурга Александра Гукова, предварительно, прошла успешно. Эта история стала русской версией фильма «127 часов», снятого по истории американского альпиниста Арона Ралстона, который застрял в горах на шесть дней и был вынужден ампутировать себе руку, чтобы выбраться из скалистого плена. И если герой фильма выжил, то судьба россиянина была неизвестной.

Российский турист, застрявший на неделю в горах Пакистана, чуть не уронил вертолет во время своего спасения 00:00 00:00

Вместе со своим другом Сергеем Глазуновым россиянин мечтал покорить неприступную вершину Латок-1 высотой 7145 метров. Но во время восхождения его приятель сорвался вниз вместе со всем снаряжением и погиб. Гуков остался один. При себе у него были лишь половина шоколадки и спутниковый телефон с одним процентом заряда.

Александр был без едыы и связиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Альпинист находился на горе в полном одиночестве целую неделю. Четыре дня с ним не было никакой связи. Жив ли он был – неизвестно. Но друзья и родные Гукова не отчаивались. Дома альпиниста ждали жена и двое детей. Каждый день военные поднимали в воздух вертолет, чтобы добраться до Александра. Но все заканчивалось лишь облетами. Из-за плохой погоды добраться до такой высоты было невозможно.

И когда все уже отчаялись спасти спортсмена (гору зысыпало лавинами и камнями, поэтому рельеф местности в скалах сильно изменился), ранним утром 31 июля друзья Александра сообщили радостную новость. Спасти Александра, как рассказали "КП-Петербург" друзья россиянина, удалось военным Пакистана.

Местоположения альпиниста долго не могли найти Фото: Анна Пиунова

- Утром нам пришло СМС от альпиниста Вити Коваля, который находится там в горах: «Погода - супер, гора открыта», - поделилась координатор спасательной операции Анна Пиунова. - Мы 7 дней ждали этого. И ранним утром военные вертолеты Пакистана вылетели за Сашей. У нас не было его точного местоположения. Поэтому минут 40 понадобилось на то, чтобы отыскать нашего альпиниста. Ведь его палатка была засыпана снегом.

«ОБМОРОЖЕНИЙ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ»

К счастью, Александр услышал звуки вертолета и выбрался из своей палатки. Военные заметили его и поспешили на помощь.

- После того, как военные определили, где Саша, ему скинули лонглайн (длинный трос - прим.ред.), - поясняет Анна. - Саше удалось самому поймать его и зацепиться. Это было самое сложное. Мы боялись, что он не сможет этого сделать после 20 дней на голодном пайке. Саша зацепился, но забыл убрать страховку – он прицеплялся к горе крюком и не отстегнулся от нее.

Александра спасли военные Пакистана Фото: Анна Пиунова

Когда вертолет встал взлетать, крюк стал удерживать вертушку, и судно чуть не рухнуло вниз.

- Может, Саша не забыл, а просто сил не хватило, - пожимает плечами Пиунова. - Из-за этого вертолет чуть не рухнул. Там такой рывок был. Но очень повезло, что крюк не выдержал и вылетел. Слава богу, все обошлось. Вертолеты полетели дальше. Приземлились в базовом лагере, и там Александру оказали первую помощь.

Вертолетом альпиниста доставили в госпиталь Фото: Анна Пиунова

Из базового лагеря Александра сразу же доставили в военный госпиталь. Там врачи его осмотрели и оценили состояние альпиниста как тяжелое.

- Саша очень сильно ослаб, но сильных обморожений нет, - улыбается Анна. - Понятно, что это было усилие воли нечеловеческое для него. Сейчас мы будем думать по поводу спецборта, чтобы везти его домой. Сам он не может пока говорить, делает это с трудом. Но спасателей все же поблагодарил.

Так спасали нашего альпиниста Фото: Askari Aviation/Pakistan Army.

Сейчас Сашу ждут дома жена и двое детей.

Мнение эксперта

«Саше помогли выжить горелка и палатка»

- Альпинист смог поставить палатку на уклоне 70 градусов, - поясняет альпинист с 25-летним стажем, создатель школы альпинизма «MOUNTSCHOOL» Сергей Веденин. - Для этого Саша выкопал площадку и разместился. Если бы палатки, в которой держится нулевая температура, не было, Александр бы не дожил. Для нормально одетого человека – это неприятно, но от этого не умирают. Также его спасла газовая горелка. Он мог топить воду. А на такой высоте – это жизненная необходимость. Во время дыхания на такой высоте выходит много жидкости. Если человек не пьет, начинается горная болезнь, обезвоживание и смерть. Большую часть времени у него была связь. Это было для него поддержкой.

Александр не получил серьезных обморожений Фото: mountain.ru

Официально

Министерство иностранных дел России поблагодарило власти Республики Пакистан за спасение российского туриста. В ведомстве отметили, что сейчас альпинист находится в тяжелом состоянии.

- Александр Гуков доставлен в военный госпиталь в Скарду, где ему оказывается медицинская помощь, - сообщили в МИД РФ. - Его состояние пока оценивается как тяжелое. Посольство России в Исламабаде держит ситуацию на особом контроле. Выражаем глубокую признательность властям Исламской Республики Пакистан и лично пакистанским пилотам за помощь в спасении нашего соотечественника.

Александра достали с помощью вертолета Фото: Анна Пиунова

А в это время

Тело альпиниста Сергея Глазунова пока не найдено. В ближайшее время спасатели Пакистана приступят к поиску и эвакуации погибшего. Тем временем семья Глазунова начала сбор денег для возвращения тела на родину.

Если вы хотите помочь родственникам, то можете перевести деньги на карту мамы Сергея

Людмилы Владимировны Соловецкой: ВТБ 4622 3530 1431 3061, брат Евгений Глазунов: Сбербанк 4276 1800 1067 0494.

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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