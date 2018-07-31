2018-07-31T18:42:42+03:00
Общество

"Всюду тушки погибших уток": Петербуржцы обеспокоены появлением нефти в ручье Горелый

При этом водоем находится под федеральным экологическим надзором
Полина ЖУКОВА
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Жители Петербурга нашли мертвых уток в ручье Горелом. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".Жители Петербурга нашли мертвых уток в ручье Горелом. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
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Пару недель назад жители Красногвардейского района Петербурга забили тревогу: ручей Горелый неподалеку от станции Ржевка стал источать неприятный запах. А сегодня очевидцы в соцсетях сообщили о том, что в воде уже начали гибнуть утки. Некоторые же из выживших птиц топчутся на берегу.

– Отравлено огромное количество птиц, уничтожили микрофлору воды. Теперь пройти под КАДом мимо ручья просто невыносимо. Зловонные серые воды и тушки погибших птиц. Некоторые птицы не могут улететь, – написал пользователь в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

Утверждает очевидец также, что за ситуацией никто не следит.

– Уже неделю Горелый ручей перекрыт рукавом, но сбором отравляющих веществ никто не занимается, – написал пользователь соцсети.

Однако это не так. Как рассказали в городском Комитете по природопользованию, на месте уже третью неделю решает проблему подведомственная ему организация. За время работы с 16 по 29 июля в общей сложности специалисты «выудили» из ручья 250 килограммов нефтеводяной смеси.

– Там выставлены боновые ограждения, за ситуацией продолжаем следить. Акватория уже обработана активной пеной. А последний раз специалисты туда выезжали вчера, 30 июля, – рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Комитета.

На ручье установлены боновые ограждения. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

На ручье установлены боновые ограждения. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

ТЕЧЕТ РУЧЕЙ, БЕЖИТ РУЧЕЙ

При этом ручей Горелый подлежит федеральному экологическому надзору, отметили в Комитете. И в Росприроднадзоре об экологической проблеме тоже знают. На прошлой неделе инспекторы выезжали к Ржевке на проверку. Загрязнение ручья они подтвердили.

– Факт нарушения подтвердился. Выявлен канализационный колодец, из которого наблюдается поступление неочищенных вод на рельеф. Распространения стоков прослеживается на расстоянии более 10 метров от места излива канализации. От сточных вод исходит стойкий неприятный запах. Сбрасываемые воды имеют темный цвет, – сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

У инспекторов уже появилось предположение: скорее всего стоки канализации идут от поликлиники №107.

– Иных предприятий, которые бы осуществляли хозяйственную деятельность, кроме медицинского учреждения, поблизости не обнаружено, – добавили в Департаменте Росприроднадзора.

Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

Росприроднадзор собирается вынести предостережение администрации Красногвардейского района. Тем временем о проблеме знают и там.

– Действительно, у поликлиники нет централизованного водоотведения. И она производит сброс стоков после предварительной подготовки септиков в ручей Горелый. Но характер стоков исключительно хозяйственно-бытовой – продукты жизнедеятельности человека. Сброс нефтепродуктов поликлиникой исключен, медицинское учреждение нефть никаким образом не может выбрасывать, – рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Красногвардейского района. – А с 16 августа поликлинику начнут подключать к централизованной водной системе.

Откуда все-таки нефтеводяная смесь появилась в ручье, предстоит выяснить специалистам. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, что на прошлой неделе жители еще одного района Петербурга обнаружили мертвых уток в реке Новая.

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