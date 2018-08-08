Пешеход погиб под колесами «Порш» рэпера из Петербурга

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-08T20:02:22+03:00

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«Сделал так, чтобы все узнали, кто я» - пел в одной из своих композиций неизвестный, но подающий надежды петербургский рэпер Артем Бриус. О парне сегодня действительно узнали, правда по очень грустному поводу. Начинающий рэп-исполнитель за рулем любимого «Порше» насмерть сбил человека.

ДТП произошло сегодняшней ночью на Васильевском острове. 25-летний рэпер двигался по Каменностровскому проспекту. У дома 24 он наехал на пешехода: прокатил несчастного на капоте, да так, что человек скончался на месте.

- Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Был сбит пешеход 1973 года рождения. В результате ДТП он скончался, - рассказали в МВД, отметив, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Сам Бриус никак не комментирует инцидент и на связь с прессой не выходит. Хотя в узких кругах он достаточно известен – периодически выступает в клубах, где читает рэп, участвует в батлах. Ведет страницу в соцетях, где за его творчеством следит больше 6000 человек. Но это в свободное время. На деле Бриус – предприниматель, владелец торговой точке в лофте «Этажи», где торгует модной одеждой.

Что еще любит Артем – так это снимать видеоролики. В них парень рассказывает о том, как правильно нужно зарабатывать деньги.