2018-08-08T22:46:04+03:00
Общество

Малыша, родившегося на борту самолета, 5 минут откачивала молодая врач-педиатр

Ольгу Тонковскую смело можно назвать теперь крестной мамой мальчика
Елена БЕЗГОДОВА
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Педиатр Ольга спасла жизнь мальчику, родившемуся во время полета.Педиатр Ольга спасла жизнь мальчику, родившемуся во время полета.Фото: СОЦСЕТИ
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Иногда случайные совпадения спасают жизни. Такой случай произошел 7 августа на борту самолета, летевшем из Симферополя в Петербург. 27-летняя Ирина отправилась в Северную столицу из Крыма на 34 неделе беременности и не ожидала, что ее малыш решит появиться на свет раньше срока. После взлета женщине стало плохо, роды начались стремительно. Чудом этим же рейсом летела 24-летняя Ольга Тонковская, педиатр. Молодой доктор в буквальном смысле спасла жизнь маленькому Ванечке.

- Я работаю в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и мне ни раз приходилось выводить малышей из сложных состояний. Но не в таких условиях, - призналась "КП" - Петербург Ольга.

По словам медика, роды у Ирины проходили очень быстро – ее только успели перетащить из обычного класса в бизнес, как отошли воды. Через десять минут на свет появился мальчик.

- Я увидела, что цвет ребенка не такой, как нужно, - вспоминает Ольга. - Готовились отрезать пуповину, стали мальчика отхлопывать, чтобы жидкость из легких отошла. Но малыш не закричал. Стали проводить реанимацию: я делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Ольга продолжала откачивать младенца и ждала того самого первого крика. Минуты тянулись, но ребенок не издал ни одного звука...

- Спустя пять минут беспрерывной реанимации он закричал! - радуется Ольга и уже шутит. А потом такой недовольный был, кряхтел. Но надо отдать должное и маме Ирине, которая во время схваток держала себя в руках и не кричала.

Как отмечает специалист, угроза жизни малыша была реальной. Но справились. Сейчас Ваня вместе с мамой находится в больнице города Новочеркасска.

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