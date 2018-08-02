СК завершил расследование теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года

2 Авг. 09:53 2018-08-03T10:16:20+03:00

Теракт унес жизни 15 ни в чем не повинных пассажиров. Фото: ГСУ СК России

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Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел чуть больше года назад – 3 апреля 2017-го. Обвиняемых – 11 человек.

Следствием установлено, что террористическое общество, созданное с целью осуществления терактов, организовал уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров – на территории Сирийской Арабской республики не позднее 2013 года.

Для осуществления терактов на территории России обвиняемые создали три взрывных устройства.

Два из них сделал и пронес в петербургское метро террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Одно он оставил на платформе «Площади Восстания», а второе привел в действие в вагоне поезда между «Сенной» и «Технологическим институтом». Тогда погибли 15 человек и 67 были ранены.

На «Площади Восстания», к счастью, обошлось без жертв – бомбу, оставленную в сумке на платформе и замаскированную под огнетушитель, успели вовремя обезвредить.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

А за сутки до этого Джалилов передал еще одному террористу, Мухаммадюсуфу Эрматову, компоненты третьего взрывного устройства. Бомбу, напомним, преступники смогли собрать, но не успели использовать – всех задержали в результате спецоперации, а взрывное устройство обезвредили.

- В ближайшее время материалы уголовного дела будут предоставлены участникам уголовного судопроизводства для ознакомления с ним, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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