2018-08-03T10:16:20+03:00
Происшествия

СК завершил расследование теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года

Обвиняемые по делу - 11 участников террористического сообщества
Елена МОЛОДКИНА
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Теракт унес жизни 15 ни в чем не повинных пассажиров. Фото: ГСУ СК РоссииТеракт унес жизни 15 ни в чем не повинных пассажиров. Фото: ГСУ СК России
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Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел чуть больше года назад – 3 апреля 2017-го. Обвиняемых – 11 человек.

Следствием установлено, что террористическое общество, созданное с целью осуществления терактов, организовал уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров – на территории Сирийской Арабской республики не позднее 2013 года.

Для осуществления терактов на территории России обвиняемые создали три взрывных устройства.

Два из них сделал и пронес в петербургское метро террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Одно он оставил на платформе «Площади Восстания», а второе привел в действие в вагоне поезда между «Сенной» и «Технологическим институтом». Тогда погибли 15 человек и 67 были ранены.

На «Площади Восстания», к счастью, обошлось без жертв – бомбу, оставленную в сумке на платформе и замаскированную под огнетушитель, успели вовремя обезвредить.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

А за сутки до этого Джалилов передал еще одному террористу, Мухаммадюсуфу Эрматову, компоненты третьего взрывного устройства. Бомбу, напомним, преступники смогли собрать, но не успели использовать – всех задержали в результате спецоперации, а взрывное устройство обезвредили.

- В ближайшее время материалы уголовного дела будут предоставлены участникам уголовного судопроизводства для ознакомления с ним, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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Сегодня в московском суде решался вопрос о продлении сроков ареста обвиняемым в совершении теракта в подземке Петербурга. Следователям предстоит выполнить следственные действия со всеми потерпевшими. Некоторые из них коренные жители Северной столицы. Еще несколько человек - жители из 5 регионов страны и граждане двух иностранных государств (подробности)

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