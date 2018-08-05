2018-08-05T00:40:09+03:00
Спорт

И после завершения чемпионата мира посещаемость домашней арены «Зенита» остается высокой

Прежде ничего подобного никогда не было. Даже в советские времена
Давид ГЕНКИН
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Современный, комфортабельный стадион притягивает болельщиковСовременный, комфортабельный стадион притягивает болельщиковФото: Олег КУЗЕНКОВ
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На матче «Зенит» - «Арсенал», который, напомним, завершился победой петербуржцев со счетом 1:0, присутствовали 47 004 зрителя. Это не может не радовать. После завершения мундиаля посещаемость матчей российского первенства обычно падает: болельщики находятся под впечатлением игры в исполнении звезд мирового уровня. На сей раз подобное не произошло. Возможно, причина заключается в хорошем выступлении на чемпионате мира сборной России. А возможно – «Зенит» сейчас успешно работает с болельщиками. Еще одно свидетельство этого – стартовавшая на первом домашнем матчем петербургской команды кампания «Идет волна», о которой уже рассказывала «Комсомолка».

Другое интересное обстоятельство: по сравнению с предыдущим поединком против «Енисея» в составе «Зенита» произошло всего одно изменения: не вышел на поле Эрнани, зато с первых минут играл Далер Кузяев. Аргентинские легионеры Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси, Эмилиано вступили в борьбу ближе к финальному свистку.

Означает ли это, что новый главный тренер нашей команды Сергей Семак уже определился с основным составом? Вероятно, все же нет

- Сегодня у Ригони были моменты, чтобы забить. Он не так много играет, чтобы быть на пике формы, но ситуация будет меняться, -заявил наставник «Зенита» после игры с «Арсеналом». - И он, и Краневиттер, и Дриусси получат больше игрового времени. Понимаю, какие чувства они испытывают, поскольку любой футболист хочет играть. Они — настоящие профессионалы и в быту, и на поле. Сегодня вышли на замену и отрабатывали каждую минуту.

В ближайший четверг в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы зенитовцы встретятся в Минске с местными динамовцами. Это будет первое, по-настоящему серьезное для нашей команды испытание в новом сезоне. Соперник – достаточно силен, а матчи в еврокубках между командами, представляющими республики бывшего Советского союза, обычно проходят в упорной борьбе. Однако у петербуржцев все же гораздо больше шансов выйти в следующий раунд Лиги Европы.

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