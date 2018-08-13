Зима пришла в августе: в Петербурге выпал первый снег

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-13T11:26:09+03:00

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В Курортном районе Санкт-Петербурга накануне вечером выпал первый снег. Об этом сообщают жители района в соцсетях и активно делятся фотоснимками необычного для августа явления.

«Прямо сейчас в Курортном районе Петербурга: первый снег!», - написал «ВКонтакте» Алексей Петров.

Кого-то «первый летний снег» настиг в городе, кого-то – на даче. Однако необычное для середины августа явление впечатлило всех. Местные жители рассказывают: сначала налетел дождь, затем он сменился грозой и градом. Итогом шторма стал снег, который укрыл еще зеленую листву. Однако снег растаял также быстро, как и выпал.

Снег в августе удивил петербуржцев

В Петербурге на этой неделе синоптики прогнозируют похолодание – в нескольких районах уже прошел проливной дождь. Специалисты МЧС РФ по Петербургу также сообщают, что дожди будут продолжаться до середины текущей недели, а скорость ветра составит 7-12 м/сек.