Зима пришла в августе: в Петербурге выпал первый снег
В Курортном районе Санкт-Петербурга накануне вечером выпал первый снег. Об этом сообщают жители района в соцсетях и активно делятся фотоснимками необычного для августа явления.
«Прямо сейчас в Курортном районе Петербурга: первый снег!», - написал «ВКонтакте» Алексей Петров.
Кого-то «первый летний снег» настиг в городе, кого-то – на даче. Однако необычное для середины августа явление впечатлило всех. Местные жители рассказывают: сначала налетел дождь, затем он сменился грозой и градом. Итогом шторма стал снег, который укрыл еще зеленую листву. Однако снег растаял также быстро, как и выпал.
Снег в августе удивил петербуржцев
В Петербурге на этой неделе синоптики прогнозируют похолодание – в нескольких районах уже прошел проливной дождь. Специалисты МЧС РФ по Петербургу также сообщают, что дожди будут продолжаться до середины текущей недели, а скорость ветра составит 7-12 м/сек.
Снег пришел, когда не ждали. Фото: Елена Ляшенко