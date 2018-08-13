Кот-оракул Ахилл стал капитаном судна

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-13T12:42:02+03:00

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Котик Ахилл, главный оракул мундиаля и просто любимец публики, только что вернулся из отпуска. Пушистый предсказатель вместе с семьей ездил в Хельсинки – плыл в отдельной каюте и на время стал капитаном судна. Фотоотчет путешествия оракул выложил у себя на странице в Инстаграм.

achillcat Давно мечтал выйти в море

- Мы хотели проверить, насколько легко сейчас путешествовать и оформлять документы на животных, - рассказала ветеринарный врач и новая хозяйка Ахилла Анна Кондратьева. – Путешествие прошло очень успешно, Ахилл был доволен.

Довольными остались и поклонники петербургского очаровашки. Еще бы: Ахилл никому не отказывал в контакте и вежливо мурлыкал каждому фанату. Да еще и нарядился для снимков в милый капитанский костюмчик.

Эрмитажный котик везде в центре внимания!Фото: СОЦСЕТИ

После небольшого отпуска котик вновь вернулся к своим обязанностям. Сегодня он уже на своем посту, в «Республике кошек». Ахилл по традиции будет посещать детские сады, хосписы и вести общественную деятельность. Теперь альбинос живет на два дома: несколько дней проводит дома с семьей, отсыпается на кровати любимых хозяев.

- Но не забывает и о «Республике», где остались его друзья и работа. Кстати, сейчас Ахилл осваивает новый навык – учится ловить мышей, - делится Анна Кондратьева.

Ахилл покоряет моря!Фото: СОЦСЕТИ

Кто знает, может скоро красавец прославится не только как главный оракул, но и отменный мышелов?

achillcat Может в Италию махнуть?

Ахилл – потомственный эрмитажный кот. Родился два года назад в центре Северной столицы и еще подростком приступил к своей службе. Ахилл, как и многие коты-альбиносы глухой. Поэтому у него и открылся дар предвидения. Он довольно часто угадывал результаты матчей на чемпионате мира-2018 и получил звание лучшего оракула.

Ахилл - звезда любой фотосессии.

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