Опасный трюк: петербуржец на вертолете пролетел под опорой моста ЗСД

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-13T13:54:24+03:00

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Казалось бы, жителей Санкт-Петербурга уже ничем не удивить, но местные хулиганы пытаются. И порой получается неплохо. В минувшие выходные авиатрюкач решил пошутить по-крупному: на вертолете пролетел под опорой моста ЗСД. Выглядит эффектно, но очень опасно. Воздушное судно пролетело буквально в нескольких метрах над водой.

Инцидент произошел 10 июня в 20.30. То, что пилот вертолета, отлично управляет огромной машиной, прохожие поняли с первого взгляда. В соцсетях лихача уже прозвали «питерским Чкаловым» и сравнивают его полет с трюками знаменитого летчика.

Вертолет пролетел под опорой моста ЗСД.

В УМВД РФ на транспорте «Комсомольской правде - Петербург» отметили: проверки по данному факту не проводится.

- Обращений по факту полета к нам не поступало, - заявили в ведомстве. Экстремальным полетом сейчас занимается Росавиация, но, по предварительным данным, пилот воздушного судна ничего не нарушил.

Вертолет пролетел под ЗСД успешно, однако в Петербурге есть немало мест, куда проедет не весь транспорт. Например, знаменитый "мост глупости", схвативший не одну газель. На счету кровожадного моста 150 грузовичков, которые были уверены, что свободно проедут под мостом.