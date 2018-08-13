2018-08-13T18:48:37+03:00
Общество

Режиссера-мультипликатора Гарри Бардина прооперировали в Петербурге

Состояние художника оценивается как стабильное
Елена БЕЗГОДОВА
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Гарри Бардина прооперировали в ПетербургеГарри Бардина прооперировали в ПетербургеФото: Борис КУДРЯВОВ
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13 августа российский режиссер-мультипликатор Гарри Бардин перенес операцию в областной больнице Санкт-Петербурга. Сейчас состояние художника стабильное, однако когда он сможет вернуться в строй – пока неясно.

- Операция, которую сделали сегодня Гарри Бардину, завершена, с ним все хорошо,- рассказали «КП-Санкт-Петербург» в оргкомитете Выборгского фестиваля "Окно в Европу". - У Гарри Яковлевича имеются некоторые проблемы со здоровьем и вчера неожиданно для нас произошло обострение болезни.

76-летний Гарри Бардин накануне прибыл в Выборг, в качестве председателя жюри конкурса анимационного кино. Но 12 августа известный режиссер-мультипликатор почувствовал недомогание. В Выборгской больнице его обследовали и направили в Северную столицу.

СПРАВКА «КП»:

Гарри Бардин - художник-мультипликатор, режиссер-мультипликатор, сценарист и актер. Обладатель 5 кинопремий «Ника» и других престижных международных призов. В 1999 году Гарри Бардин был удостоен Государственной премии РФ. В 2011 году награжден орденом Почета Известен работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации. Среди самых популярных мультфильмов, снятых режиссером Гарри Бардиным, находятся «Серый волк энд Красная Шапочка» (1990), «Летучий корабль» (1979), «Гадкий утенок»(2010) и «Чуча» (1997).

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