Траволаторы «Беговой» закрыли на реконструкцию

СЕГОДНЯ 17:12 2018-08-07T18:09:14+03:00

Несмотря на это, в течение месяца работать станция метро будет в обычном режиме

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На станции метро «Беговая», которую торжественно открыли в Петербурге чуть больше двух месяцев назад, начали реконструкцию траволаторов. Об этом петербуржцы узнали сегодня, 7 августа, увидев в подземке информационный щит. Фотографиями они поделились в соцсетях. Работы на станции, судя по объявлению, продлятся месяц – до 7 сентября.

Бить тревогу петербуржцы не стали, поскольку траволаторы не единственный способ выйти со станции в город и зайти в метро. Рядом с ними есть обычная лестница.

– Закрыли только два из четырех траволаторов, по левому выходу, – написал в комментариях пользователь соцсети.

Фото: группа ВКонтакте "Лахта Онлайн | Приморский район".

Информацию о работах на «Беговой» подтвердили «Комсомольской правде» в «Метрострое».

– Это профилактические мероприятия. В процессе эксплуатации выяснились некоторые детали, которые необходимо устранить, чтобы в дальнейшем неполадок не было, – рассказала пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

Работать новая станция метро «зеленой» ветки будет в обычном режиме.

– Закрываться траволаторы будут поэтапно, и на работу станции это никак не повлияет, – добавила Екатерина Гигиняк.

Напомним, что в июне петербуржцы переживали, что «Беговая» дала течь. Пассажиры метро заметили воду на ступеньках. Однако и в самой подземке, и в «Метрострое» тогда заверили, что страшного в этом ничего нет.

СПРАВКА «КП»

Двумя новыми станциями метро – «Беговой» и «Новокрестовской» – Невско-Василеостровская линия петербургской подземки обзавелась к чемпионату мира по футболу. Официальное их открытие состоялось 26 мая, накануне Дня города. Новые станции метро в первые два дня их работы посетили более 55 тысяч пассажиров. «Беговая» является конечной станцией «зеленой» ветки. Располагается она между улицами Савушкина и Туристкой в Приморском районе города, неподалеку от Парка 300-летия Петербурга.