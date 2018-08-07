2018-08-07T18:15:06+03:00
Общество

Причины смерти Андрея Крисанова: Художник и экс-участник группы Кино умер из-за онкологии

В ночь на 7 августа в Санкт-Петербурге скончался художник и музыкант Андрей Крисанов. Последние несколько лет от боролся с онкологией
Елена БЕЗГОДОВА
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Причиной смерти Андрея Кирсанова стал рак.Причиной смерти Андрея Кирсанова стал рак.
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Стали известны причины смерти Андрея Крисанова, который умер в ночь на 7 августа 2018 года в Санкт-Петербурге. Сессионному басисту группы Кино, автору обложки альбома Виктора Цоя «Группа крови» было 52 года.

О смерти Андрея Крисанова на своей странице в Фейсбук написала его жена Тамара. «Ушел любимый Андрей».

«Комсомолка» дозвонилась до друга Андрея Крисанова - Алексей Вишня совсем недавно просил Андрея об интервью, но договориться они так и не успели. Из-за болезни Крисанов последнее время практически ни с кем не общался. Причиной смерти Андрея Крисанова стала онкология. Со злокачественной опухолью зудожник и экс-участник группы Кино боролся несколько лет.

- Несмотря на болезнь, Андрей делал выставки своих работ, - признался Вишня. - Но из дома нечасто выходил и мало, с кем общался. Это понятно. В такой момент непросто поддерживать отношения с людьми.

О месте и дате прощания с Андреем Крисановым его родные сообщат позже.

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