В Германии задержали российского коммерсанта, укравшего 60 миллионов рублей

11 Авг. 17:51 2018-08-14T17:52:57+03:00

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В Германии задержали главу новгородского ООО «Экспресс» Валерия Марковкина, который обвиняется в хищении 60 миллионов рублей у дольшщиков. В середине июля новгородца задержал Интерпол в городке Зефтенберге ФРГ. Сейчас российский следком решает вопрос об экстрадиции Марковкина на Родину.

Объявление в хищении 60 миллионов рублей бизнесмену было предъявлено заочно. Гендиректор «Экспресса» исчез еще в 2017 году, в апреле 2018 объявлен в международный розыск. Но местные жители хорошо запомнили коммерсанта Марковкина.

- По версии следствия на протяжении нескольких лет мужчина привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома по улице Шимской, 43 в Великом Новгороде. Получив от дольщиков более 60 миллионов рублей, он распорядился ими по своему усмотрению, так и не закончив строительство объекта, - рассказывают в СК.

Обманутые новгородцы обратились в полицию и против коммерсанта возбудили дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Кстати, Марковкин не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Будучи гендиректором проектно-строительной компании «Пардус» он не уплатил 12 миллионов налогов. Но наказания не понес – срок давности истек. После инцидента с «Пардусом» он создал «Экспресс», который тоже работал по грязным схемам.