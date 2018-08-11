2018-08-14T17:52:57+03:00
Происшествия

В Германии задержали российского коммерсанта, укравшего 60 миллионов рублей

Валерия Марковкина будут экстрадировать в Россию
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Российский следком решает вопрос об экстрадиции Марковкина на Родину.Российский следком решает вопрос об экстрадиции Марковкина на Родину.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Германии задержали главу новгородского ООО «Экспресс» Валерия Марковкина, который обвиняется в хищении 60 миллионов рублей у дольшщиков. В середине июля новгородца задержал Интерпол в городке Зефтенберге ФРГ. Сейчас российский следком решает вопрос об экстрадиции Марковкина на Родину.

Объявление в хищении 60 миллионов рублей бизнесмену было предъявлено заочно. Гендиректор «Экспресса» исчез еще в 2017 году, в апреле 2018 объявлен в международный розыск. Но местные жители хорошо запомнили коммерсанта Марковкина.

- По версии следствия на протяжении нескольких лет мужчина привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома по улице Шимской, 43 в Великом Новгороде. Получив от дольщиков более 60 миллионов рублей, он распорядился ими по своему усмотрению, так и не закончив строительство объекта, - рассказывают в СК.

Обманутые новгородцы обратились в полицию и против коммерсанта возбудили дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Кстати, Марковкин не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Будучи гендиректором проектно-строительной компании «Пардус» он не уплатил 12 миллионов налогов. Но наказания не понес – срок давности истек. После инцидента с «Пардусом» он создал «Экспресс», который тоже работал по грязным схемам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Хачатурян рассказал о том, что сестры жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца
Старший брат Марии, Ангелины и Крестины Сергей давно уже не живет в доме отца. Михаил выгнал сына четыре года назад. Но парень, пусть порой и исподтишка, продолжал общаться с сестрами и с матерью
Новости 24
В метро рассказали, для чего на эскалаторах нужны щетки
В Петербурге на вход и выход закрыта станция метро «Новочеркасская»
Депутат Четырбок хочет усилить наказание, чтобы защитить памятники Петербурга от вандалов
После закрытия «Академической» петербуржцы стали штурмовать автобусы
Петербургская бизнес-леди заплатила долг, чтобы вырваться на сделку за границу
В Смольном ждут иски от подрядчика «Зенит-Арены»
Приезжая из Краснодарского края ломом забила подругу и перерезала ей горло
Общественники нашли в Купчино бордель, открытый прямо напротив школы
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
Протестующие автомобилисты Петербурга открыли разворот у Кантемировского моста, выломав штыри
В квартире дома по Загребскому проспекту нашли тела убитой пары
Санкт-Петербург выбран в качестве площадки 25-го Мирового энергетического конгресса - 2022
Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре Петербурга
В Санкт-Петербурге на парковке гипермаркета мигрант изнасиловал школьницу
Жительница города Сланцы пыталась зарезать знакомого, отказавшего ей в сексе
В Санкт-Петербург привезли фарфоровых Суворова, Наполеона и Екатерину II
Санкт-Петербург вошел в престижный рейтинг The Economist лучших городов мира
Мать-одиночка из Ленобласти порезала мужчину за то, что тот отказал ей в интиме