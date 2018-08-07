Ректор петербургского вуза попался на плагиате?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-07T12:53:18+03:00

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В 2018 году в России поднялась очередная волна скандалов с поддельными диссертациями. В неприятные истории попадают ученые мужи самых высоких рангов. Например, в начале этого года в плагиате заподозрили всемирно известного физика и заместителя министра образования РФ Григория Трубникова, но ему удалось выйти из-под подозрения и доказать свою невиновность. А самым свежим случаем стало разбирательство с главой ЦИК Башкирии Хайдаром Валеевым. Эксперты Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовали лишить его докторской степени из-за “совпадений” в работе.

География таких скандалов широка - от Калининграда до Владивостока. Не является исключением и Северная столица. Одна из последних и самых громких историй связана с Санкт-Петербургским государственными лесотехническим университетом: ученой степени хотят лишить ректора Юрия Беленького. Мы решили разобраться, что происходит в знаменитой “Лесопилке”.

НЕОЖИДАННЫЙ ИНТЕРЕС

Для начала надо сказать, что Лесотехнический университет имени С.М. Кирова (бывшая Лесотехническая академия или ЛТА) называют лицом российского лесного образования. Уже на протяжении двух веков тут готовят лучшие кадры для лесного сектора России. Но в последнее время над “Лесопилкой” сгустились тучи. Вот уже три года университет лихорадит от административных дрязг, причиной для возникновения которых стал скандал с диссертацией Юрия Беленького.

Напомним предысторию вопроса. Профессор Беленький защитил диссертацию “Совершенствование лесозаготовительного производства путем оптимизации технологических процессов на лесосеке” в 2012 году. До поры до времени к ней не было никаких вопросов, но в 2015-ом по вузу стали распространяться анонимные слухи, что работа является плагиатом. Ученого обвинили в том, что он использовал большие куски текста из двух ранее защищенных в “Лесопилке” диссертаций, принадлежащих аспирантам Сергею Глядяеву и Андрею Кожемякину.

Долгое время эта история муссировалась только в стенах Лесотехнического университета, но минувшей весной всплыла наружу. Подключилось сообщество “Диссернет”, написавшее разгромную статью. Разоблачительные публикации появились в СМИ... Дошло до того, что Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Беленького ученой степени доктора технических наук. Но с чего интерес к диссертации, защищенной еще в 2012 году, вдруг возник сейчас?..

“ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ”

Как нам рассказали хорошо осведомленные источники, 2015 год был для “Лесопилки” непростым: именно тогда проходили выборы нового ректора вуза. Победил на них, как уже можно догадаться, Юрий Беленький. Случайное это совпадение или нет, но именно в тот момент в университете впервые заговорили о диссертации нового руководителя…

- Выборы были жаркие. Желающих занять начальствующую должность было много, - рассказал наш собеседник. - За пару дней до голосования ситуация накалилась до предела. Один из кандидатов, завкафедрой “Лесопилки”, якобы “накопал” на Беленького “компромат” и пообещал его опубликовать, если Беленький не снимет свою кандидатуру с выборов. Юрий Иванович от этого предложения отказался (считал, что скрывать ему нечего), и этот самый “компромат” действительно появился. В борьбе за власть, как известно, все средства хороши…

Как выяснилось, у оппонента Беленького были все полномочия, чтобы раздувать и нагнетать ситуацию. Во-первых, он состоял в диссертационном совете, а, во-вторых, был членом Экспертного совета ВАК. Удивительно, но факт: оппонент Беленького был заведующим кафедрой, где эта работа выполнялась и обсуждалась, и он сам принял заключение кафедры по этой самой диссертации...

В общем, волна выдавливания с должности нового управленца, обещавшего “встряхнуть” вуз, была успешно запущена.

“ЭТО МОЯ ПОДПИСЬ”

Но претензии недоброжелателей ректора, прикрывающихся сообществом “Диссернет”, оказались сомнительными. У докторской Юрия Беленького нашли сходство с диссертациями его двух аспирантов - Сергея Глядяева и Андрея Кожемякина (в своем время он был их научным руководителем и вместе с ними писал эти работы).

Суть претензий в том, что ректор не указал в своей работе соавторство. Но эта версия разбивается в пух и прах: оказалось, что у Беленького есть договоры с аспирантами!

Впрочем, дальше - больше. Злопыхатели не успокоились и заявили, что подписи аспирантов якобы поддельные.

- Это самый настоящий бред! Готов официально заявить: на договоре - моя подпись. Я ее поставил собственноручно, никакого подлога тут нет, - прокомментировал эту информацию Андрей Кожемякин. - Я и предположить не мог, что из всего этого раздуют такую ситуацию. Юрия Ивановича обвиняют в том, что он украл в том числе и свой труд! Но мы вместе с ним работали над этой темой, его вклад в ее разработку не переоценить!

К слову, подлинность подписей подтвердил и профессор Лесотехнического университета Сергей Базаров.

ПЛАГИАТ НЕ НАШЛИ

Редакция попыталась связаться и с главными действующими лицами в этой запутанной истории - кандидатом, который пытается отомстить ректору (так считают в вузе), и с самим Беленьким. Первый для комментариев оказался недоступен, а вот с ректором нам переговорить все же удалось.

- Моя совесть абсолютно чиста. Никакого воровства в моей работе нет и быть не может! Разве что я “украл” идеи, разработанные при моем же непосредственном участии, - заявил ученый. - Поверьте, я знаю, откуда здесь растут корни. И совсем скоро расскажу об этом.

Как нам стало известно, сейчас юридическая служба университета готовится подать иск в суд, чтобы отстоять репутацию ректора. Кстати, аргументы для его защиты уже имеются. Докторская диссертация Беленького прошла несколько экспертиз. Труд изучали независимые специалисты сразу из нескольких вузов - Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Чтобы сделать заключение, эксперты провели обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальной собственности, и применили нормы гражданского права. Никакого плагиата в диссертации ректора “Лесопилки” выявить не удалось.

Редакция будет внимательно следить за тем, как развиваются события в этой истории.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук Адольф ЛЕОНОВИЧ:

- На самом деле в научном сообществе эта ситуация вызывает улыбку. Она просто не стоит такого обсуждения!

Первое. Научный руководитель и аспиранты имеют абсолютно равные права на свою работу. А если говорить по существу, то у научрука таких прав даже больше!

Второе. Докторская диссертация - это вершина пирамиды. В самом низу стоят изыскания студентов, в середине - работа аспирантов, а потом уже идет докторская… Не бывает так, чтобы она взяла и появилась на пустом месте. Это всегда результат большого труда, а задача доктора - сделать обобщение, найдя решение указанной проблемы. Использование совместных с аспирантами наработок просто никак нельзя назвать плагиатом!

И третье - самое главное. Я хочу процитировать одного из видных ученых: “Нельзя использовать и даже ПРЕСТУПНО использовать ВАК, как инструмент в решении аморальными людьми своих корыстных низменных задач. Нельзя!”. Это было сказано несколько десятилетий назад, но, увы, остается актуальным до сих пор…

ДОСЛОВНО

“...использование в диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук фрагментов текстов представленных произведений не является нарушением положений ч. 4 ГК РФ о запрете использования результатов чужой интеллектуальной деятельности, не нарушает права других соавторов и третьих лиц…”.

(Выдержка из экспертизы (проверки на плагиат) докторской диссертации Ю.И. Беленького.)