Боярский – о разгроме «Зенита» минским «Динамо»: «Они были больше похожи на женщин!»

СЕГОДНЯ 22:40 2018-08-09T22:46:24+03:00

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Главный фанат петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от игры третьего отборочного этапа Лиги Европы, которая только что завершилась в Белоруссии. На газон против наших вышла минская команда «Динамо». Встреча завершилась разгромным для сине-бело-голубых счетом 4:0.

– Наверно, есть ошибка и тренера, который поставил другой состав, и абсолютное отсутствие мужского характера в этой игре, – заявил Боярский в эфире Радио «Комсомольская правда». – Они были больше похожи на женщин, чем на мужчин! «Зенит» похоронил себя на этом чемпионате: отыграться не смогут. И на старуху бывает проруха. Надежды были очень сильные, вера в Семака, в команду. Она, конечно, не потеряна, но оснований для нее все меньше и меньше...

Бывший «зенитовец» Сергей Семак официально стал главным тренером клуба 29 мая.

Любопытно, что не так давно Михаил Боярский грозился стать официальным фанатом «Тосно». Произошло это, когда «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на домашнем матче и лишился шанса стать чемпионом России в этом сезоне. Тогда же предыдущего тренера, Манчини, заметили в Пулково, а граффити с Боярским испортили.