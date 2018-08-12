Самая молодая вдова «Курска»: «Не могла подойти к сыну, так он был похож на отца»

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-12T01:06:07+03:00

«Снился Сережа, который говорил, что заберет меня к себе…» Фото: Александр ГЛУЗ

С трагедией, разделившей жизнь надвое, Елене Грязных пришлось столкнуться в девятнадцать лет

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В августе 2000-го сыну мичмана «Курска» Сергея Грязных было всего пять месяцев, а супруге Елене – девятнадцать.

– Я не думала о плохом, – рассказывает Елена. – А он успокаивал, что это новейшая лодка, что у них во втором отсеке есть капсула и, если что, весь экипаж соберется и поднимется.

ДЕЛЕГАЦИЯ В РОДДОМ

С будущим мужем Елена познакомилась в родном Северодвинске в гостях у двоюродной сестры: брат, который учился в школе техников, решил собрать друзей на 23 Февраля, но увольнение ему не дали. Пришлось девочкам принимать гостей без него. По дороге к сестре Елена заметила симпатичного молодого человека и подумала: «Хоть бы и он пришел!». Желание сбылось.

«Дверь закрыла не сразу. Долго смотрела ему вслед…». Фото: Из семейного архива

Уже на следующий Новый год Сергей сделал Елене предложение, а в апреле сыграли свадьбу. В феврале 2000-го у молодых супругов родился сын Вадим.

– В роддом провожали целой делегацией, – улыбается Елена. – Всю дорогу шла и плакала: страшно, да и вообще больниц боюсь. Сережа утешал: «Ну, ты ж понимаешь, что надо, что само не рассосется». Когда по телефону ему сказали, что родился мальчик, назвали вес и рост, он не мог поверить радости и даже перезвонил в роддом, чтобы услышать это снова.

«Я не думала о плохом»Фото: Александр ГЛУЗ

Но радость быстро сменилась горем. Молодой маме сказали, что у малыша поражена центральная нервная система, что он растение, которое проживет максимум до двух лет. Пока Сергей по телефону успокаивал любимую, доктора предлагали отказаться от ребенка-инвалида и родить здорового. К счастью, врачи ошиблись.

– Вернулись в Видяево, денег не хватало, зарплату задерживали, – вспоминает Елена. – Муж приезжал на обед с хлебом из камбуза и сразу бежал к кроватке, к Вадиму. А вот за стол не садился. Я понимала, что того, что приготовила, хватит только мужу. А он говорил, что не станет кушать, пока не стану я. Так и жили.

«ПАПА НА НЕБЕ»

Перед роковыми учениями прощались необыкновенно долго.

– Мне почему-то так не хотелось, чтобы он уходил, я даже в шутку предлагала ему сломать руку или ногу, – вздыхает женщина. – Дверь закрыла не сразу. Долго смотрела ему вслед…

12 августа Елена отмечала день рождения. Никакого праздника не было, но подруга поздравить зашла. С балкона женщины заметили бегущего офицера.

– «Курск» вернулся с учений?

– Нет. Он не вышел на связь.

На помощь в Видяево тут же приехала двоюродная сестра, которая взяла хлопоты по Вадику на себя. Елена и другие жены сидели у телевизора и бесконечно пили кофе, чтобы не пропустить новости. Началась массовая истерия. А когда сообщили, что спасать некого, родственники Сергея забрали Вадика к себе.

– Я была в прострации: не могла встать, не было ни сил, ни желания что-либо делать, – вспоминает Грязных. – Снился Сережа, который говорил, что заберет меня к себе… Не знаю, откуда у его родителей столько сил, но они, потеряв единственного сына, еще и меня вытаскивали. Как мои вторые папа и мама.

Сергей приезжал на обед с хлебом из камбуза и сразу бежал к Вадиму. Фото: Из семейного архива

Первое время Елена просто не могла подойти к сыну, настолько больно было смотреть на него, как две капли воды похожего на папу. Но, в конце концов, Вадим заставил маму жить.

– У них похожи мимика, походка, даже голос, – делится Елена. – Сначала я ему вообще не рассказывала про отца и остальным говорить запретила: не хотела травмировать. Но года в два он сам заявил: «Мой папа там, на небе». Все заверили, что о Сергее не рассказывали.

МЕЧТЫ О КОСМОСЕ

В 2001-ом Грязных с сыном покинула Видяево. Вернулась только в этом году. Поселок за эти годы изменился до неузнаваемости.

Изменилась и сама Елена. В 2005-ом у нее появился еще один сын, вместе с его папой – военным топографических войск – и мальчишками живут одной семьей. Младший знает и про Сергея, и про «Курск».

«У них похожи мимика, походка, даже голос». Фото: Из семейного архива

Вадим мечтал стать космонавтом: мама была за военные вузы, за исключением военно-морских. Но выяснилось, что по состоянию здоровья он не годен даже для службы в армии. Сейчас молодой человек поступает на информатику и программирование.

– Раньше наших детей брали в вузы без конкурса, но эту льготу отменили, – вздыхает Елена. – Оставили только приоритетное право. Меня это очень задело: почему детям, которые были старше, такую возможность дали, а нам – нет? Ведь у него папа погиб так же, как и у других. Обращались в клуб подводников, писали ходатайства в вузы, но без толку. Придется учиться платно.

Какой путь выберет младший сын Елены, пока неизвестно. Но у Вадима на столе всегда будет стоять фотография папы и макет «Курска».

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