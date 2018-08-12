Мама погибшего на «Курске» лейтенанта Панарина: «Говорим об Андрее так, будто он жив»
Раньше мать старшего лейтенанта вечного экипажа подлодки «Курск» Андрея Панарина Лидия Михайловна ходила на могилу сына, на Серафимовское, каждые выходные. Теперь ей восемьдесят, за плечами – продолжительная болезнь и смерть мужа. Здоровье уже не то.
– Поясница болит, ноги не ходят. Но не будем о грустном: в целом все хорошо, – поражает жизнелюбием Лидия Михайловна.
ТРОЕ – РЯДОМ, ЧЕТВЕРТЫЙ – НА ФОТОГРАФИЯХ
Прежде чем рассказать о самом главном, об Андрее, мы долго беседуем о том, что пришло на его место – о мемориалах и траурных мероприятиях, о книгах памяти и музеях. Мать рассказывает, что у них целая родительская группа, матерей десять: ходят на кладбище, меняют цветы, убирают. Словом, «одни сыновья не остаются».
– У меня четверо детей. Про Андрея говорим, что он тоже жив. Я не одна: трое – рядом, четвертый – на фотографиях, – вздыхает Лидия Михайловна.
Стать военным Андрей мечтал с детства. На слуху был пример деда, который доставлял по Ладоге пропитание и другие грузы в блокадный Ленинград. Сначала в танковое училище поступил старший брат, Сергей. Потом в военное дело ушел и Андрюша. У братьев был один девиз на двоих: «Мы мужчины, наше дело – Родину защищать».
В семье Панариных, где мама – педагог и секретарь парторганизации – уходила рано и приходила поздно, дети сами держали дом в чистоте и готовили ужин. Печь торты умели не только Оля и Таня, но и Сережа с Андреем. Учились друг у друга.
– На службе Андрей жил в одной комнате с лучшим другом, Сережкой Узким, – рассказывает мама. – Когда тот упал и сломал руку, Андрюша его кормил, одевал.
Завести семью Панарин так и не успел. Но успел стать приличным боксером, велосипедистом и программистом. За компьютерные навыки сослуживцы называли его «хакер БЧ-2».
«КРЫШИ ДОМОВ ПРИДАВИЛИ НАС»
– Ребята говорили, что ничего с ними случиться не может: это же не Чечня, не Афган, – вспоминает Лидия Михайловна. – В последнем письме Андрей писал: «Опять идем в моря. Я, конечно, уже очень устал, но надеюсь, что, когда вернусь, отпустят домой, Лячин обещал». Мы созванивались через соседские телефоны. Все обещала ему, что приеду, напечем пирогов, сварим штрудли, приготовим плов. А он все говорил: «Мама, я тебя жду!».
Тогда Панарины жили в Молодцово, что под Кировском. Лидия Михайловна возвращалась домой, когда краем уха услышала разговор о «Курске». На вопросы взволнованной матери ответили прямо: «Лодка утонула».
Андрей с семьей. Фото: Из архива Лидии Панариной
Дальше – телевизор, новости. Звонки детям. Дочери успокоили: Андрей не на «Курске», а на «Воронеже», все в порядке. А на следующее утро дети приехали в отчий дом с недоброй вестью.
– Мы взяли все деньги и с Олей поехали туда: может, он просто ранен? – вспоминает Панарина. – В Петербурге на вокзале в военной кассе нам еле продали билеты. Начальник вокзала заявил: «Женщина, чего это Вы туда поедете? Вам там делать нечего!». С боем попали на поезд. Каждую остановку спрашивали, подняли ли «Курск».
На перроне в Мурманске Лидию Михайловну с дочерью встретил незнакомый парнишка. Пересели на автобус. Там им в руки попала газета со списком экипажа. Действительно, Панарина там не было. Но сразу после Сережи Узкого шел Андрей Фонарин…
– Приехали в Видяево – и как навалилось… Мне казалось, крыши домов придавили нас, – вспоминает Лидия Михайловна. – Гнетущая тишина. Никто не кричал, не плакал.
Мать и сестру пустили в комнату Андрея. Следом стали приезжать и другие родственники.
– Когда спустя год их подняли, выяснили, что у Андрея была вся грудная клетка заполнена дымом, – рассказывает Панарина. – Говорили, что не мучился. Но кто знает, как было на самом деле? Дети успокаивают: «Мама, наш Андрей погиб как герой». Была мысль о том, что он где-то там, еще живой. Осознание пришло, когда я увидела Андрея мертвым…
КОПИЯ ДЯДИ
На прощании в Видяево уголки Андреевского флага, которым был накрыт гроб Андрея, качались на ветру, словно сын махал рукой маме. На похороны Панарина и еще десяти подводников приехали родственники во всего света.
– Снилось как-то раз, что в дверь звонят, долго, как он, – делится Панарина. – Открываю – Андрей. Говорю ему: «Мы у тебя были, деньги твои получили, будем квартиру тебе покупать». А он: «У меня уже есть квартира. Мы там с другом живем».
Спустя столько лет материнское сердце болит, как тогда. Конечно, теперь она уже не открывает каждый день фотоальбом и не плачем, пересматривая видео с сыном. Но до сих пор Лидию Михайловну тревожит вопрос: кто виноват в том, что Андрей принял такую мученическую смерть?
– Когда Татьяна была беременная в роддоме и уснула, ей показалось, будто ее кто-то тронул. Проснулась. Андрей стоит: «Не переживай, танкист, все обойдется!». Он ее всегда так называл. Таня проснулась – и начались схватки. Сейчас внуку, Андрею-младшему, семнадцать, – рассказывает Панарина.
Андрей военным не будет: часть родных против, страшно. Младшему внучку пока только два. А вот старший, Егор, учится в Нахимовском, уже дважды выступал на параде в Москве. Внешне он копия погибшего дяди.
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