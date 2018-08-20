Труп невесты с пробитой головой пролежал 6 часов в квартире частного детектива из Петербурга

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-20T17:45:04+03:00

Олег и Светлана были вместе не меньше года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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39-летний детектив из Петербурга Олег Нестеренко (имена героев изменены - примеч.Ред.) сейчас находится под домашним арестом. Бывший юрист около 7 лет назад открыл свое агентство по розыску неверных мужей, пропавших ценностей и выведению на чистую воду мошенников. А сейчас сам попал в поле зрения оперативников, которые ищут доказательства его причастности к жестокому убийству любимой девушки.

Последняя ссора

32-летняя Светлана приехала в Санкт-Петербург из Молдовы 8 лет назад. С сыном Павлом, который тогда только-только научился ходить, молодая красавица хотела начать новую жизнь. Устроилась на работу, сняла жилье… Подрабатывала официанткой, хостес, занималась наращиванием волос. Провинциалка довольно быстро освоилась в большом городе.

- Какое-то время назад, я не помню когда точно, она познакомилась с этим Олегом, - рассказывает подруга Светы. - Переехала к нему в квартиру на Туристскую. В этом же районе отдала ребенка в школу, он недалеко от дома закончил 3 класс. Жили они нормально. Светлана веселая была, даже мелкие скандалы переводила в шутку.

Светлана приехала из Молдовы в Петербург 8 лет назадФото: Соцсети

Потушить очередную потасовку с мужем Светлана не смогла 10 августа. Вечером Олег пришел с работы пьяный. Началась ссора.

- Я знаю, что Света ждала его с работы, приготовила ужин, - рассказывает близкий друг погибшей. - Она должна была ехать к маме за сыном и отвезти его на дачу. Но что-то пошло не так. Олег сначала жестоко избил Свету, размозжил ей голову. А после – выстрелил. Шесть часов тело несчастной пролежало в квартире.

Труп девушки нашла мать. Обеспокоенная женщина прибежала к дому на Туристкой после того, как дочь перестала выходить на связь. Полицейским не составило труда выйти на след того, кто мог быть причастен к преступлению.

Убитая горем Галина Александровна с журналистами общаться не в силах. Тем более, что именно сегодня ее единственной дочке исполнилось бы 33 года.

"Больно и плохо"

Сейчас детектив Нестеренко находится под домашним арестом. На момент выхода материала Следственный комитет по Санкт-Петербургу не смог пояснить, какую статью вменяют юристу и что же стало причиной ссоры, которая закончилась трагедией. Журналистам "КП" удалось дозвониться до мужчины. Все, что о нем сейчас пишут в Интернете, он, судя по всему, внимательно изучает.

- Все что пишут про меня - ложь, - ответил по телефону Олег, после чего грубо выругался. – Можно о других историях писать, я как-то обойдусь без вашего материала. Что между мной и Светой произошло? Ничего. Просто мне больно и плохо.

Олег подозревается в убийстве возлюбленной.Фото: Соцсети

Кстати, Олег уже не в первый раз попадает в поле зрения оперативников. В судебных картотеках сохранились данные о нем или его тезке, которого пытались поймать на превышении полномочий детектива и хулиганстве. Часто он выходил сухим из воды. Получится ли у него это сейчас?

В Ассоциации детективов Петербурга отмечают: повлиять на то, чтобы лишить Нестеренко лицензии частного сыщика они не могут. Но из-за нескольких неоднозначных ситуаций исключили его из сообщества.

- Жалобы на него поступают постоянно, - вздыхают в Ассоциации. - Клиенты жалуются на обман. Якобы он берет деньги вперед и не выполняет обязательств.

Пока следствие идет, сыскное агентство Нестеренко продолжает работу, принимает заказы. А мама Светланы готовится к похоронам.