2018-08-20T17:45:04+03:00
Происшествия

Труп невесты с пробитой головой пролежал 6 часов в квартире частного детектива из Петербурга

А сыщик продолжает принимать заказы в своем агентстве
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Олег и Светлана были вместе не меньше года.Олег и Светлана были вместе не меньше года.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

39-летний детектив из Петербурга Олег Нестеренко (имена героев изменены - примеч.Ред.) сейчас находится под домашним арестом. Бывший юрист около 7 лет назад открыл свое агентство по розыску неверных мужей, пропавших ценностей и выведению на чистую воду мошенников. А сейчас сам попал в поле зрения оперативников, которые ищут доказательства его причастности к жестокому убийству любимой девушки.

Последняя ссора

32-летняя Светлана приехала в Санкт-Петербург из Молдовы 8 лет назад. С сыном Павлом, который тогда только-только научился ходить, молодая красавица хотела начать новую жизнь. Устроилась на работу, сняла жилье… Подрабатывала официанткой, хостес, занималась наращиванием волос. Провинциалка довольно быстро освоилась в большом городе.

- Какое-то время назад, я не помню когда точно, она познакомилась с этим Олегом, - рассказывает подруга Светы. - Переехала к нему в квартиру на Туристскую. В этом же районе отдала ребенка в школу, он недалеко от дома закончил 3 класс. Жили они нормально. Светлана веселая была, даже мелкие скандалы переводила в шутку.

Светлана приехала из Молдовы в Петербург 8 лет назад Фото: Соцсети

Светлана приехала из Молдовы в Петербург 8 лет назадФото: Соцсети

Потушить очередную потасовку с мужем Светлана не смогла 10 августа. Вечером Олег пришел с работы пьяный. Началась ссора.

- Я знаю, что Света ждала его с работы, приготовила ужин, - рассказывает близкий друг погибшей. - Она должна была ехать к маме за сыном и отвезти его на дачу. Но что-то пошло не так. Олег сначала жестоко избил Свету, размозжил ей голову. А после – выстрелил. Шесть часов тело несчастной пролежало в квартире.

Труп девушки нашла мать. Обеспокоенная женщина прибежала к дому на Туристкой после того, как дочь перестала выходить на связь. Полицейским не составило труда выйти на след того, кто мог быть причастен к преступлению.

Убитая горем Галина Александровна с журналистами общаться не в силах. Тем более, что именно сегодня ее единственной дочке исполнилось бы 33 года.

"Больно и плохо"

Сейчас детектив Нестеренко находится под домашним арестом. На момент выхода материала Следственный комитет по Санкт-Петербургу не смог пояснить, какую статью вменяют юристу и что же стало причиной ссоры, которая закончилась трагедией. Журналистам "КП" удалось дозвониться до мужчины. Все, что о нем сейчас пишут в Интернете, он, судя по всему, внимательно изучает.

- Все что пишут про меня - ложь, - ответил по телефону Олег, после чего грубо выругался. – Можно о других историях писать, я как-то обойдусь без вашего материала. Что между мной и Светой произошло? Ничего. Просто мне больно и плохо.

Олег подозревается в убийстве возлюбленной. Фото: Соцсети

Олег подозревается в убийстве возлюбленной.Фото: Соцсети

Кстати, Олег уже не в первый раз попадает в поле зрения оперативников. В судебных картотеках сохранились данные о нем или его тезке, которого пытались поймать на превышении полномочий детектива и хулиганстве. Часто он выходил сухим из воды. Получится ли у него это сейчас?

В Ассоциации детективов Петербурга отмечают: повлиять на то, чтобы лишить Нестеренко лицензии частного сыщика они не могут. Но из-за нескольких неоднозначных ситуаций исключили его из сообщества.

- Жалобы на него поступают постоянно, - вздыхают в Ассоциации. - Клиенты жалуются на обман. Якобы он берет деньги вперед и не выполняет обязательств.

Пока следствие идет, сыскное агентство Нестеренко продолжает работу, принимает заказы. А мама Светланы готовится к похоронам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мама из инстаграма: 18-летнюю наркобаронессу отпустили к маленькому сыну на волю, а она не заметила, как он умер
Знакомые Анастасии С. из Новокуйбышевска утверждают, что она любила своего малыша только в социальных сетях, а в реальной жизни предпочитала мужчин и запрещенные вещества
В Петербурге родственница насильника, чтобы спасти его от тюрьмы, похитила жертву из больницы
Над красавицей надругались трое парней и выбросили ее с третьего этажа. Чтобы заставить выжившую сменить показания, женщина вывезла жертву, сломавшую позвоночник, на инвалидном кресле
В Петербурге родственница насильника, чтобы спасти его от тюрьмы, похитила жертву из больницы
Над красавицей надругались трое парней и выбросили ее с третьего этажа. Чтобы заставить выжившую сменить показания, женщина вывезла жертву, сломавшую позвоночник, на инвалидном кресле
Новости 24
Петербургских спасателей пересадят на мотоциклы за 3 миллиона рублей
Состояние здоровья актера из "Убойной силы" остается тяжелым
В «Крестах» охрана поймала квадрокоптер, несший заключенным мобильники и лекарства
У метро «Комендантский проспект» снесли незаконные ларьки и павильоны
Власти Петербурга «оздоровят» реку Новая, в которой массово гибли утки
Казанский футбольный клуб «Рубин пожелал здоровья Кристиану Нобоа
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре с дождем
В 2018 году в Петербурге выпущено более 200 тысяч автомобилей
Две подруги-мошенницы присвоили себе квартиры в Петергофе
Мужчина упал с лесов на стадионе "Санкт-Петербург" и сам вызвал себе "скорую"
Метро Санкт-Петербурга предупреждает о закрытии "Горьковской" в Курбан-Байрам
За неделю с улиц Санкт-Петербурга вывезли более 500 тонн мусора
Медики подтвердили, что хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа выбыл на полгода
В последнюю минуту: Под Санкт-Петербургом спасли кошку и утку
Не выдержала испытаний: На Замшиной улице прорвало трубу
Под предлогом игры в прятки незнакомец заманил девочку в кусты и изнасиловал
Курбан-Байрам перекроет движение в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Губернатор Полтавченко соболезнует в связи со смертью Михаила Боброва
За разбитый светильник житель Ленобласти до смерти запинал свою сожительницу
Неизвестный с бутылкой напал на двух школьниц под Санкт-Петербургом
В Санкт-Петербурге умер почетный гражданин Михаил Бобров
В Санкт-Петербурге годовалый малыш выпил средство для розжига
Из-за травмы, полученной в матче с "Уралом", Нобоа может выбыть на полгода
С 20 августа в Санкт-Петербурге ограничено движение
В двух районах Санкт-Петербурга повторно испытают теплосети
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге будет пасмурной и дождливой
Сергей Семак после разгромной победы над "Уралом": "Зениту" есть, над чем работать
В Купчино приезжий из Белоруссии соблазнил мальчика-подростка