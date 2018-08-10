МЧС: Причиной пожара в церкви XVIII века в Карелии стали поджог или курение

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-10T15:54:48+03:00

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В Республики Карелия спасатели продолжают разбираться в причинах пожара в городе Кондопога, где сгорела церковь «Успения господня» XVIII века. Напомним, что памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Храм был возведен в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. Сама же церковь «Успения господня» считалась одной из самых высоких на Русском Севере. Ее длина - 24 метра, а ширина - 14,6 метров. Здание возвышалось на небольшом мысе.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и следователи. Сотрудники МЧС уже озвучили предварительные причины пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/663801" frameborder="0"></iframe> В Кондопоге сгорела уникальная деревянная церковь XVIII века.

- Предварительно, причиной пожара стал поджог, - рассказали "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Республике Карелия. - Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем во время курения. Очаг пожара - внешняя стена церкви, которая находилась со стороны озера.

Так выглядела церковь до пожара Фото: Православная молодежь Карелии

К слову, местные жители в пожаре винят туристов. Горожане рассказывают, что ранним утром видели приезжих возле церкви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/663803" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

- Приезжали туристы в 9.30 утра, после загорелась, - рассказывает горожанка Елена.

Церковь была местной достопримечательностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Такого же мнения придерживаются и в Епархии Карелии.

- Успенская Церковь является памятником Федерального значения 1774 года постройки, а так же является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея, - поясняют в Епархии Карелии. - В настоящее время здание церкви не является собственностью Русской Православной Церкви, богослужения в ней не совершаются, последний священник — Иоанн Лядинский был расстрелян в 1937 году. Одна из версий пожара – неосторожные действия туристов.

Самих горожан пожар в церкви привел в шок.

- Трагедия не только из-за духовного состояния, но и из-за того, что это был величайший памятник древнерусской живописи, - поясняет Александра. - В церкви чудом сохранился уникальный расписной потолок "небо", иконостас. Это огромная утрата не только для верующих, но и для всей России, для нашей культуры.

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Древняя постройка вспыхнула ранним утром. О пожаре сообщили местные жители. К месту ЧП тут же съехались сотрудники МЧС. Но деревянный храм выгорел за считанные минуты.

На месте работают силовики.

- Группа следователей и следователей-криминалистов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия в настоящее время проводит осмотр места происшествия, - сообщают в СКР.

Удастся ли восстановить церковь - неизвестно Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

На месте продолжают работать спасатели Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Местные надеются, что церковь можно будет восстановить Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Пожару был присвоен номер 1 БИС Фото: ГУ МЧС Республики Карелия