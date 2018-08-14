Во дворе в Транспортном переулке созрел виноград

СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-14T11:37:38+03:00

Лоза плодоносит уже три года, но фиолетовые гроздья здесь наблюдают впервые [фото]

Изменить размер текста: A A

Над двором-колодцем в Транспортном переулке, у дома №15, висят спелые гроздья винограда. От прохожих их спасает только то, что висят высоко. Но любителей полакомиться ягодами это не останавливает.

– Кто-то пытался достать виноград с пожарной лестницы, и удавалось: говорят, очень вкусный, похож на изабеллу, – рассказывают местные.

Гроздья висят прямо над дворомФото: Александр ГЛУЗ

Лоза увила крышу пристройки административного здания и нависла над двором. Гроздья мелких ягод народ стал замечать еще три года назад. Но чтобы они вызревали – это впервые: в сад переулок превратило жаркое лето. Сейчас над Транспортным парят два-три десятка темно-фиолетовых гроздей.

Виноград посадили, по словам специалистов, очень давноФото: Александр ГЛУЗ

– Дикой лоза в Петербурге быть не может: такое бывает только на Дальнем Востоке, – объяснила «Комсомолке» ученый секретарь Ботанического сада Ирина Паутова. – Видимо, ее кто-то посадил, причем очень давно: первые пять лет виноград не плодоносит, а потом появляется по паре гроздей, которые быстро склевывают птицы. Лето жаркое, двор закрытый, а значит, там как в теплице. Но ничего удивительного в винограде в Северной столице нет. У нас, в Ботаническом саду, он каждый год вызревает – и зеленый, и фиолетовый.

Лоза увила всю крышу зданияФото: Александр ГЛУЗ

Культурная столица потихоньку превращается в огородную: на набережной Мойки заметили тыквы, а на Фонтанке гранитную стенку набережной пробил помидорный куст.