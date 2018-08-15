Смертельная трасса: Во время веломарафона под Петербургом погиб гонщик, еще несколько получили травмы

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-15T15:43:53+03:00

За плечами у Василия было 25 марафонов и шесть побед Фото: СОЦСЕТИ

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Василия Венедиктова называли лидером. На досуге 46-летний петербуржец не слезал с велосипеда: участвовал в марафонах и не раз побеждал. Преданными болельщицами велогонщика были жена Елена и две дочки, одна из которых – с врожденными особенностями развития.

Скромный, вежливый, приятный в общении, доброжелательный. Может, даже немного застенчивый. Лишенный негативна к окружающему миру. Боец, который, если и падал, то вставал и ехал дальше.

13 августа Венедиктова не стало. Велосипедист умер в реанимации больницы, так и не выйдя из комы. На тот свет мужчину отправила страшная травма, полученная во время шестого этапа Кубка Ленобласти – веломарафона в Туутари-парке, что под Ломоносовым.

НАД ПРОПАСТЬЮ В ТРАВЕ

Гонка на пятьдесят и двадцать километров стартовала утром 11 августа. Василий ехал в составе команды «Горные вершины» под номером «шесть». За плечами у «шестого» было много сложных трасс: за последние четыре года он участвовал в 25 марафонах по Ленобласти, из них в шести стал победителем, а еще в семи вошел в победоносную тройку.

На восемнадцатом километре большой трассы, где спуск переходит в подъем, Василий упал. Упал неудачно.

– Лежал, все его лицо было в крови, – вспоминает участник гонки Сергей. – До сих пор помню эту картину…

На помощь товарищу сразу подоспели друзья по команде. Двоим из них пришлось сойти с дистанции, чтобы оттащить Василия с трассы.

Через несколько минут на том же месте с «железного коня» упал еще один опытный гонщин, Дмитрий Корнюков. До Василия он «не долетел метров тридцать». В больницу и того, и другого отвозили на одной машине (не «Скорой помощи»). Дмитрий получил перелом ключицы с осколками и смещением, в тот же вечер его прооперировали. Впереди – три месяца реабилитации и два года с «болтами» в костях.

– Спуск внешне действительно не представлял какой-либо сложности, – рассказывает Дмитрий. – Еще вверху, на повороте, мне крикнули, мол, осторожнее, там кто-то упал (Венедиктов). Весь путь вниз я притормаживал. С середины спуска началась колея. Я попал в нее внезапно, так как она была под травой. Потом, видимо, колея стала глубже, вильнула, руль выбило из рук. В моменте падения скорость была 28 километров в час, то есть не запредельная. Сгруппироваться не получилось: «врубился» в землю правым плечом.

Это фото соратники Венедиктова называют последнимФото: СОЦСЕТИ

Другие гонщики тоже вспоминают восемнадцатый километр как страшный сон: глина высохла в камень, колея, которая видна в последний момент, сменяется ямой.

– Колея была скрыта почти вся в траве, – сообщает Сергей. – Особой скорости там и не надо, чтоб упасть. Сам чуть не навернулся! Но самое плохое – это то, что не было банального предупреждающего знака. В других местах трассы – да, эти знаки поставили. Вот только там особых опасностей и не было.

ОЧЕРЕДЬ К ДОКТОРУ

Некоторые участники считают, что травмы – дело рук самих травмированных.

– Каждый сам для себя определяет степень риска и иногда переоценивает возможности. Все согласились с условиями при получении старт-пакета, значит, и претензий быть не может, – рассуждает гонщик Андрей Куликов. – Мне трасса не показалась такой уж убийственной. Либо тренируйтесь, либо не гоните, как умалишенные!

Но большинство стоит на том, что трассу подготовили плохо. Цифры говорят сами за себя: до финиша в заезде на пятьдесят километров добрались только 89, а 31 человек, включая Василия, по разным причинам сошел с дистанции. Многие падали не на участке Венедиктова, а на «верблюдах» – участках с двумя горками подряд.

У Василия остались жена и две дочкиФото: СОЦСЕТИ

– Знаков перед «верблюжьими горбами» не было, – констатирует участник Иван. – Вылетел на первом «горбу» и приземлился на второй. Там со сломанным великом меня уже ждал другой гонщик. Руль держать больше не мог: что-то с большим пальцем. На финише «скорой» не нашел, нашел лишь знакомую машину с доктором, к которому попасть не удалось из-за огромной очереди. А ведь прошло только сорок минут со старта.

Участники признаются: столько крови, еще и на сухой трассе, не припомнят. В документах, которые гонщики подписывали перед заездом, есть пункт не предъявлять претензии за поломанные велосипеды и травмы. Правда, там же говорится, что трасса должна быть размечена.

– Знаки в большинстве случаев расставили от балды, – считает Дмитрий. – Я упал сам. Но на отвратительно просчитанной, некорректно размеченной с плохим информированием о важных участках трассе!

СПУСК С НЕРОВНОСТЯМИ

После гибели Василия организаторы Кубка выразили соболезнования его семье и открыли сбор. Следующую гонку решили начать с минуты молчания. Есть идея организовать фонд имени Венедиктова, чтобы помогать и его жене с дочками, и другим семьям, попавшим в такую ситуацию.

Факт плохо размеченной трассы признали.

– Очень жаль, что многие получили травмы, – написали организаторы на официальной страничке Кубка в «ВКонтакте». – Спасибо за конструктивную критику. Согласны, что где-то не были установлены знаки.

Спортсмен так и не пришел в сознаниеФото: СОЦСЕТИ

Вот только восемнадцатого километра это не касается.

– Никакой колеи, поросшей травой, не было: там был обычный спуск с неровностями, – объяснил представитель Кубка веломарафонов Ленобласти Алексей Павлов. – Обычный участок, знаков не требующий. Это трагическая случайность, стечение обстоятельств. Ведь другие проехали там спокойно. Просто есть лидеры, которые едут очень быстро.

ОФИЦИАЛЬНО:

Заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Элмар Шахирзаев:

– Мы проводили проверку. То, что есть много пострадавших, не установили: единственный пострадавший, по нашим данным, попал в больницу и скончался. Дело уже передали в Следственный комитет Ленобласти. Было ли со стороны организаторов велогонки нарушение безопасности, говорить пока рановато.