2018-08-15T17:48:29+03:00
Общество

Петербуржцы заметили на памятнике экипажу «Курска» трещины

Но в клубе моряков-подводников успокаивают: угрозы нет
Анна ПОСЛЯНОВА
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Гранитный куб с бронзовым буревестником установили на Серафимовском на третью годовщинуГранитный куб с бронзовым буревестником установили на Серафимовском на третью годовщинуФото: Олег ЗОЛОТО
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12 августа исполнилось восемнадцать лет с тех пор, как подлодка «Курск» легла на дно Баренцева моря. Никого из 118 членов экипажа спасти не смогли. Многие петербуржцы провели этот траурный день на Серафимовском, на крупнейшем захоронении подводников «Курска»: здесь погребены 32 человека, в том числе командир субмарины Геннадий Лячин. И некоторые заметили на памятнике экипажу трещины.

С глыбой природного камня сразу возникли сложности Фото: Олег ЗОЛОТО

С глыбой природного камня сразу возникли сложностиФото: Олег ЗОЛОТО

Мемориал работы архитектора Геннадия Пейчева – черный гранитный куб с бронзовым буревестником над ним – открыли на третью годовщину. В первый же год куб треснул. О дефекте камня создатели знали еще до открытия, и одну трещину успели заделать еще на стадии установки.

К лету 2004-го памятник отреставрировали. А затем появилась еще одна трещина, теперь уже сплошная. Она словно отделила от «Курска» первую букву. Когда это произошло, доподлинно неизвестно, но на снимках 2011-го куб уже перечерчен ею.

Дефектам уже много лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Дефектам уже много летФото: Олег ЗОЛОТО

Видимо, эти трещины и привлекли внимание.

– Мемориал обследуют раз в год, волноваться не о чем: никакой угрозы для него нет, – сообщил «Комсомолке» председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга Игорь Курдин. – В свое время в кубе были сделаны внутри незаметные стяжки. Я бываю на мемориале раз в неделю, и никаких изменений уже много лет не замечал.

Трещины покрывают памятник с разных сторон Фото: Олег ЗОЛОТО

Трещины покрывают памятник с разных сторонФото: Олег ЗОЛОТО

Возникают вопросы и о портретах подводников на надгробных плитах: часть лиц белая, часть – темнее. Дело в том, что много лет назад некоторые семьи попросили прорисовать черты любимых белой краской, так как они показались им недостаточно яркими.

– Но в изначальных портретах есть смысл: когда идет дождь, и плиты намокают, лица становятся невидимыми, – рассказывает вдова капитана второго ранга Василия Исаенко Галина. – Мы сами заметили этот эффект не сразу. Будто они уходят под воду…

Камень держат изнутри стяжки Фото: Олег ЗОЛОТО

Камень держат изнутри стяжкиФото: Олег ЗОЛОТО

Часть могил стоят за небольшими оградками, к которым прикреплены держатели для цветов. Но многие семьи от этого дополнения также отказались, по религиозным причинам: не хотели тревожить своих героев после смерти.

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