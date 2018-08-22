Настоящий защитник: Собака спасла школьницу, на которую напал грабитель

22 Авг. 17:52 2018-08-23T19:08:10+03:00

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Эта история, произошедшая средь бела дня 22 августа в Сясьстрой Ленинградской области, вполне могла закончиться большой бедой. Если бы не очаровательный пес, который проявил себя как настоящий охранник.

11-летняя Регина (имя изменено, - прим.Авт.) вышла из дома на прогулку со своим четвероногим другом. Пса она держала на поводке и в наморднике - как положено. От дома по улице Космонавтов Регина с собакой отошли всего-то на пару метров, как сзади подлетел неизвестный и набросился на перепуганную девчонку.

- За домом ее схватил мужчина с бородой и потащил в лес, - рассказывает подруга семьи. – Регина сопротивлялась, и он повалил ее на землю. Наступил ногой на грудь, чтобы она не кричала. Регина для своих лет достаточно крупная, поэтому ей удалось вырваться.

Когда школьница побежала, тот схватил ее за ногу и ударил битой. И тут все свои бойцовские качества проявил хвостатый друг девочки.

- Собака как-то вытащила пасть из намордника и кинулась на мужика, - с замиранием сердца рассказывают знакомые семьи. - Так Регине удалось убежать.

Фоторобот преступника, который напал на 11-летнюю девочку. Предоставлено МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В это время на помощь Регине бежала уже ее мама - женщина услышала крики дочки, бросилась к окну, а потом сразу на улицу. По дороге она успела вызвать полицию.

Сейчас Регина находится дома, врачи диагностировали у нее небольшой ушиб грудной клетки и растяжение связок на правом голеностопе. Как стало известно КП, в схватке досталось и собаке - мужчина несколько раз ударил защитника девочки битой.

Но эта история в небольшом Сясьстрое спровоцировала волну сплетен. Кто-то признал в нападавшем местного ворчливого пенсионера Василия. Другие же говорят о том, что разбойником был рецидивист, чинивший крышу неподалеку. Оперативники слухи не комментируют, а занимаются расследованием ЧП. В частности, следственный комитет по Ленобалсти уже возбудил уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». По предварительной версии, целью нападения неизвестного был грабеж.

- Злоумышленник схватил ребенка за ногу, повалив на землю, и протащил за находящиеся там хозяйственные постройки. Там он ударил ее битой по ноге, осмотрел карманы одежды и, не найдя в них ценностей, скрылся с места преступления, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.