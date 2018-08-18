2018-08-18T15:04:47+03:00
Звезды

«Не хочу быть москвичом»: Шнуров выпустил новый клип

Видео появилось на официальном YouTube-канале «Ленинграда»
Полина ЖУКОВА
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Сергей Шнуров выпустил новый клип "Не хочу быть москвичом". Фото: скриншот видео.Сергей Шнуров выпустил новый клип "Не хочу быть москвичом". Фото: скриншот видео.
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«Ленинград» порадовал поклонников новым клипом. Видео «Не хочу быть москвичом» представили 18 августа на официальном YouTube-канале группы. За первые два часа новое детище Шнура посмотрели уже почти двести тысяч человек.

Место действия в клипе, конечно, Петербург. Сергей Шнуров вместе со своими музыкантами и обычными туристами катается на теплоходе по Неве. И признается, что Москву не очень любит, а «вся культура - в Питере»:

Я Москву люблю не очень,

Как любой провинциал,

Даже Красную я площадь

никогда не целовал.

При этом столицу рок-музыкант в своем тексте не обижает. Но признается, что больше всего ему там не нравится, что «выпить не с кем».

Фанаты «Ленинграда» уже оставили свое мнение в комментариях под клипом. И многие, как оказалось, разочарованы. По сравнению с последними громкими клипами Шнура, этот поклонниками показался простеньким. Ценители творчества «Ленинграда» тут же бросились вспоминать «Кольщик», «Экстаз» и «Вояж».

- Праздник, когда клип выходит, но этот слабоват, - написал пользователь Сети под видео.

- Мы привыкли уже к потрясающим клипам, которые больше на короткометражки похожи и, пожалуй, пойду, их пересмотрю, - соглашается другой.

Не обошли стороной поклонники и тему развода музыканта с женой. И посчитали, что перемены в личной жизни сказались и на творчестве.

- Раньше клипы Матильда что ли передумывала?﻿ - написали в комментариях.

Напомним, новость о разрыве Шнуровых появилась еще в конце мая. А на днях Матильда показала в соцсетях официальное свидетельство о расторжении брака, которое было выдано звездной паре 15 августа.

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