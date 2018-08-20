Дзюбу любят все и Сережу тоже

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-20T18:42:56+03:00

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Побегут или пойдут пешком? Этим вопросом перед матчем с «Уралом» задавался почти каждый болельщик «Зенита». Ведь буквально за три дня до этого петербуржцы в пух и прах разгромили минское «Динамо». Отбегав 120 минут на поле практически вдесятером, даже сам Дзюбинатор - Артем Дзюба - не понимал, как команда найдет в себе силы перед следующим поединком. Напомним, встреча тогда закончилась со счетом 8:1.

- Честно говоря, даже не представляю, как это будет. Но у нас в команде много ребят, и я думаю, что за счет такой победы быстрее восстановимся, - сказал тогда Артем.

«Зенит - это, значит, не сдаваться!» - такой баннер развернули болельщики сине-бело-голубых перед матчем с «Уралом» и намекнули команде, что ждут от них только победы.

Начало матча с «Уралом» выдалось, мягко говоря, странным: уже на шестой минуте гости открыли счет. А еще через три минуты они чуть не оформили дубль. Но на радость всем болельщикам «Зенит» быстро оклемался, сравнял счет и вышел вперед.

- Неудачно начался этот матч: пропустили быстрый гол, хотя могли сами открыть счет - тогда было бы полегче, - сказал после поединка главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Достаточно нервная игра, много было технического брака в передачах, не совсем свойственного нашей команде. Возможно, некоторые футболисты не до конца восстановились, и это было видно. Сезон только начинается: кто-то был готов лучше, кто-то хуже. В целом мы довольны результатом. Что касается качества игры, особенно в обороне, то есть над чем работать.

Дважды в поединке отличился нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, ассистировал ему в обоих эпизодах Александр Ерохин. Третий гол, на радость всем болельщикам, забил Артем Дзюба, после которого стадион взорвался от восторга. Свой мяч он отметил по-новому: форвард обменялся загадочными жестами с автором голевой передачи и дубля Себастьяном Дриусси - Артем щелкнул партнеру по носу, затем получил ответный щелчок по руке, а после изобразил ставшее традиционным воинское приветствие.

Под занавес встречи Леандро Паредес взялся исполнять штрафной и отправил мяч точно в девятку ворот соперника. Итог матча - 4:1.Это уже четвертая победа «Зенита» в четырех матчах. После победы над «Уралом» сине-бело-голубые занимают первую строчку в турнирной таблице.

Омрачила яркий результат травма полузащитника Кристиана Нобоа. После второго забитого гола он сел на газон и смог покинуть поле только на носилках. А после матча болельщики сняли его на видео, как он передвигается на костылях. В результате обследования у него выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«В ближайшее время полузащитник будет прооперирован. Ожидается, что общий срок восстановления от травмы составит шесть месяцев. Футбольный клуб «Зенит» желает Кристиану Нобоа здоровья и скорейшего возвращения на поле!» - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Следующий матч петербургский клуб проведет уже в четверг, 23 августа. Петербуржцы сыграют с норвежским «Мольде» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА. Начало встречи в 19.00.

Светлана ГОЛУБ