Собираем ребенка в школу: Где в Петербурге купить самые дешевые канцтовары

СЕГОДНЯ 09:12 2018-08-17T15:55:47+03:00

В преддверии 1 сентября эксперты советуют идти за канцтоварами в магазин со списком, который выдал учитель. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Журналисты «КП» обошли десятки магазинов и теперь знают, где продают товары к 1 сентября по выгодным ценам

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Середина августа – горячая пора не только для будущих школьников, которые готовятся к важному событию в своей жизни, но и для их родителей. Семейные походы в парки и на аттракционы сменяются «прогулками» по магазинам и школьным базарам.

- Глобальных изменений в ценах на товары для школы в этом году в Петербурге не наблюдается, - отмечает сопредседатель петербургской организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. – Все осталось в пределах стандартных статистических показателей. Если повышение и есть, то небольшое, и связанное с инфляций. Скачка или, наоборот, падения цен можно не ждать.

По словам эксперта, сейчас все больше родителей стремятся закупаться в виртуальных магазинах.

- Популярными становятся сейчас так называемые «совместные» покупки. Родители собираются заранее и закупают что-то вместе по оптовым ценам – выходит всегда дешевле. Это отличный способ сэкономить. А так все зависит от вкусовых предпочтений. В крупных гипермаркетах действительно сейчас много «акционных» товаров, вопрос в том, какого они качества. Если речь о «расходных» материалах, вроде тетрадей, то есть смысл присмотреться к акциям, а одежду и обувь лучше, конечно, брать в специализированных магазинах.

А вот с покупкой некоторых принадлежностей лучше не торопиться. Или заранее обговорить все требования с учителем.

- Во-первых, ваш класс выберет родительский комитет, и, возможно, именно он возьмет на себя труд покупать тетрадки-обложки. Во-вторых, у классного руководителя могут быть свои особые представления, и возможно, он захочет, чтобы у всех детей были одинаковые дневники. Такое тоже случается. За канцтоварами советовал бы отправляться со списком, который в конце года выдает учитель, - говорит Богданов.

Мы решили не брать в расчет школьную форму и обувь, ведь к ней у учебного заведения чаще всего бывают свои требования. А вот оценить, где дешевле закупиться канцелярией, нам ничто не помешает.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Мнение о том, что на рынке товары дешевле, устарело. Крупные сети магазинов закупаются оптом, поэтому и цены здесь выгоднее, - объясняют продавцы.

В специализированных магазинах цены на канцелярию могут «кусаться» по сравнению с гипермаркетами, но и выбор принадлежностей больше.

Канцтовары к 1 сентября можно купить в Санкт-Петербурге по выгодным ценам.Фото: Ольга ЖУК

ВАЖНО!

Роскачество назвало критерии идеального школьного рюкзака

- Рюкзак для детей младшей и средней школьной группы оснащен твердой несгибаемой спинкой. Она равномерно распределяет нагрузку по спине, не вредя осанке.

- Лямки должны быть не уже 3,5 – 4 сантиметров. Ремни должны регулироваться, а сам рюкзак – плотно прилегать к телу.

- Рюкзак должен быть сделан из легкого, прочного материала с водоотталкивающим покрытием. Корпус должен держать форму. Снаружи обязательно светоотражающие элементы.

- Внутри хорошего рюкзака не меньше двух отделений, либо специальный карман или вкладыш для ручек и карандашей.

- На этикетке должно быть указано, что это именно школьный рюкзак, а не туристический или городской.

- Для детей младшего школьного возраста рюкзак не должен весить более 700 граммов, для средних классов — не более килограмма.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ