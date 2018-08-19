Миссис Россия 2018: Ксения Андреева из Санкт-Петербурга взяла второе место

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-19T14:42:05+03:00

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18 августа в самом центре Москвы 30 финалисток со всех уголков страны сошлись в битве за корону «Миссис Россия» 2018. В доме «Планета КВН», где проходил финал, был настоящий праздник гламура: выступал шоу-балет «Тодес», на сцене пели Анжелика Агурбаш и Сергей Пенкин. В жюри сплошь звезды - победительница прошлого года Полина Диброва, ее супруг, телеведущий Дмитрий Дибров, музыкант Петр Дидюля, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.

Главная интрига вечера, кто же будет обладательницей короны? Барабанная дробь… И снова победа у брюнетки, «Миссис Россия» 2018 стала Анна Телегина из Твери.

А что же Санкт-Петербург? Ведь в этом году сразу две участницы представляли Северную столицу России и Ленинградскую область.

Итак, звучат фанфары, поздравляем со вторым почетным местом обладательницу титула «Вице-Миссис Россия 2018» Ксению Андрееву из Санкт-Петербурга. Ей в подарок досталась корона с зелеными камнями.

Вице Миссис Россия 2018 считает, что удачу ей принесло платье «черный лебедь» от питерского дизайнера Натальи Родионенко. ФОТО: личный архивФото: Предоставлено героем публикации

- Кстати, я хотела, чтобы мне вручили именно эту, ведь она идеально подходит к моим рыжим волосам, - смеется красавица. – А если серьезно, я, хоть и понимала, что у меня есть все шансы войти в тройку лучших, все же очень волновалась. И когда ведущие объявили мое имя, даже расплакалась. Мечтала ли я о главном титуле? Само собой! Но, честно говоря, первого места боялась. Я же человек не из шоу-бизнеса. Так что все прекрасно сложилось: моя роль «Первой Вице-Миссис» - победная, но не публичная! Как ферзь рядом с королем. Хожу - куда хочу. Ну, или куда муж отпустит

Кстати, о муже, супруг Ксении Максим стойко переносил почти двухнедельное отсутствие супруги и сам управлялся с тремя малышами – 5-летним Кириллом, 3, 5- годовалой Дашенькой и полуторагодовалым Артемием.

- Муж со старшими детками и с нашим дедушкой приехал на финал в Москву, правда, церемонии награждения не дождались, малыши устали и уснули, - рассказывает Ксения. – Они все уехали вечерним поездом домой, так что момента вручения короны не увидели. Уже глубокой ночью я позвонила любимому и сообщила о победе. Максим в ответ сказал самые главные слова: «Ты - всегда для меня королева!»

Что мы знаем о Ксении Андреевой? «Вице-Миссис Санкт-Петербург» 2017, мамой троих детей, бизнес-леди, у которой своя фирма по продвижению компаний, художница, писательница, автор трех книг, одну из них буквально за неделю до конкурса она презентовала в Доме книги в Москве.

Самое главное для королевы Вице Миссис Россия 2018 – это ее семья. ФОТО: Личный архивФото: Предоставлено героем публикации

- Издание «Мама-менеджмент» посвящено моему личному опыту, как совмещать роли матери, жены, профессионала, не забывать о спорте и своих увлечениях, - рассказывает Ксения. - Книга основана на дневниках, которые я вела во время участия в «Миссис Санкт-Петербург». Там есть, к примеру, вот такая история: на момент подачи заявки на конкурс моему младшему ребенку было всего 6 месяцев! Даже с учетом того, что я не так много набрала после последней беременности, мне предстояло изрядно поработать над собой. Даю дельные советы, как активно заниматься спортом, что нужно сделать в плане питания и косметологии, чтобы быстро прийти в хорошую физическую форму. Сейчас понимаю, что если тщательно спланировать, то можно все успеть! Очень надеюсь, что книга станет полезной многим женщинам.

В прошлом году на «Миссис Россия» прогремел скандал, якобы за место в тройке лучших организаторы требовали деньги с участниц.

- Могу с чистой совестью сказать, что ни я, ни муж, ни папа, ни сват, ни брат, ни связанные с нами фирмы не платили организаторам ничего за мою победу, - уверяет Ксения. – И если бы мне предложили купить корону, я бы отказалась. У нас вообще в семье не принято так действовать, это вопрос личной чести. Поверьте, если бы такое произошло, сообщила бы всем.

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