2018-08-20T17:43:49+03:00
Общество

Энергетик совершил подвиг после учений в Дагестане

Электромонтер Павел Юшин спас утопающую девочку
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«Россетти» завершили в Дагестане Всероссийские учения энергетиков, ставшие самыми масштабными в отрасли. В них приняли участие более 2,2 тысяч человек. Был среди них и настоящий герой - электромонтер «Архэнерго» Павел Юшин. Вместе со своими коллегами из Межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада он в тяжелейших климатических условиях, в сжатые сроки устанавливал современные приборы учета менял опоры электропередач и километры проводов.

Но отсыпаться после трудового марафона не стал. Сотрудники МРСК Северо-Запада базировалась в городе Избербаш, на турбазе «Прибой», что расположена прямо на берегу Каспийского моря. 20 августа Павел Юшин встал пораньше, вышел на балкон и вдруг услышал крики о помощи.

-Я увидел, как в море уносит ребенка на надувном круге. Я с третьего этажа - бегом, добежал до воды и вплавь. Волны были сильные, девочку отнесло метров на тридцать за буйки - то поднимет, то скроет из виду. Ей пытались помочь мать и еще одна девушка, видимо, сестра. Пока я вытаскивал ребенка, подоспели ребята на гидроциклах и достали из воды мать и сестру, - рассказал Павел Юшин.

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