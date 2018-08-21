2018-08-21T14:54:37+03:00
Звезды

Ивлеева рассказала, как заработала первый в своей жизни миллион рублей и за что любит Элджея

Телеведущая Настя Ивлеева стала героиней нового выпуска программы «ВДудь»
Светлана ГОЛУБ
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Настя Ивлеева рассказала про свои отношениями с Элджеем.Настя Ивлеева рассказала про свои отношениями с Элджеем.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Телеведущая программы «Орел и решка», известный видеоблогер Анастасия Ивлеева стала новой героиней авторского шоу на YouTube-канале «вДудь». 27-летняя Ивлеева рассказала о том, как еще четыре года назад работала мастером по маникюру и хостес в развлекательных заведениях Санкт-Петербурга и как заработала свой первый миллион в Санкт-Петербурге.

- Место где я родилась - это 12 км от Санкт Петербурга, 20 минут езды. Когда я начала какие-то денюшки зарабатывать, я стала снимать квартиру в Питере. У меня тогда была цель выучиться, делать крутой «маник», наращивать ногти, делать дизайн в Ленобласти, который никто не сможет повторить, - рассказала Ивлеева Юрию Дудю. - И вообще я задумывалась о том, чтобы стать классной массажисткой и потом открыть свою клинику.

Денег ей явно тогда не хватало, вместе с сестрой Марией они сбрасывались даже на «Сникерс». Вскоре она стала работать хостес в клубе «Лак».

- Это был большой период в моей жизни - 5 лет. Я работала в самом крутом пафосном клубе. Он даже был без вывески, туда приезжал весь «жир» - и московский и заграничный, - призналась Анастасия. - Зарабатывала тогда 100 тысяч рублей в месяц. Это было очень много на то время: 2012-2013 года.

Сейчас главная девушка русского YouTube зарабатывает только за одну рекламную фотографию около 900 тысяч рублей, за видео - 1 млн 200 тысяч рублей. Но первый свой миллион она все же смогла заработать в родном Санкт-Петербурге.

- Это сумасшедшая история. Был момент, когда я решала, что надо менять свою жизнь, мне было уже 23 года, - продолжает Анастасия. - В клубе было огромное количество бизнесменов, которые отдыхали. И я была не хостес, которая хотела выйти замуж и найти себе богатого мужика - мне никогда это не нравилось. Меня обожали многие взрослые дядьки, но я себя всегда позиционировала, как личность. Так вот мне пришла мысль, запустить бизнес - открыть ларечик по ремонту обуви. Думала, посажу туда какого-нибудь таджика, который будет ремонтировать обувь. Где взять деньги? Так у меня же в клубе 80 процентов ходячих кошельков! Там был один товарищ, он очень тепло ко мне относился. Я к нему подошла и сказала: «Милый друг, у меня к вам есть бизнес-предложение, если вам интересно, мы можем обсудить». Он сказал: «Давай приезжай ко мне в офис».

Девушка попросила у него 400 тысяч рублей. Но мужчина настолько воодушевился этой идеей, что на следующий день доставил ей на квартиру в черном пакете миллион.

- Он написал записку: «Я даю тебе миллион, у тебя все получится, если хочешь - давай». Но я все ... Вот тогда у меня слетела крыша. Я этот миллион так и не вернула.

Анастасия Ивлеева стала второй женщиной после Ксении Собчак, которая побывала у Дудя. Стоп-кадр из программы ВДудь

Анастасия Ивлеева стала второй женщиной после Ксении Собчак, которая побывала у Дудя. Стоп-кадр из программы ВДудь

Услышав об этом, Юрий Дудь посоветовал вернуть деньги, на что Анастасия сказала, что даже не помнит, как звали этого человека.

- Он сделал безвозвратный вклад. У меня нет телефона этого человека, - улыбаясь, добавила девушка. - Вот клянусь - ничего не делала. Просто вот так пришла с бизнес-идеей.

Сегодня многие называют Ивлееву «девочка с яйцами». Девушка объяснила, откуда и почему пошел такой термин.

- Я поняла это, когда приехала в Москву. До этого были только мытарства, а здесь началась плодотворная работа над собой. Я поняла, что у меня есть характер, у меня есть выдержка и, да, у меня, к сожалению, есть «яйца». Хотя, наверное, к счастью. Но при этом я могу быть очень женственной.

Ивлеева рассказала и про личную жизнь. Напомним, сейчас Анастасия встречается с 24-летним рэпером Элджеем. Они познакомилась на его концерте.

- Он классный человек. Мне нравится, как он работает, что все песни он пишет самостоятельно, нравится как артист, что он вдохновляется собственной жизнью. И это все честно. У него есть образ, он умеет делать продукт и продавать его. Я смотрю на это и меня это все безумно мотивирует, я восхищаюсь. Не многие так могут. Наши артисты 80 процентов работают под копирку.

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