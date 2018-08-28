Банда АУЕ-подростков за несколько часов избила 16 петербуржцев

СЕГОДНЯ 18:26 2018-08-28T18:33:26+03:00

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Банда подростков-подражателей АУЕ(арестантский уклад един), уже четыре месяца терроризирует жителей Петербурга. О похождениях компании пятнадцатилеток, причисливших себя к тюремной субкультуре, стало известно только сейчас, когда в один день они напали сразу на нескольких человек. Сначала избили учителя и его друзей, которые отмечали день рождение. Затем бросились с кулаками на мужчину, который шел домой вместе с супругой. Напали на пожилую женщину, еще одного мужчину и ограбили магазин. За пару часов жертвами банды стали 16 человек! Некоторые из пострадавших в больнице. Но малолетние бандиты до сих пор на свободе.

Кровавое день рождение

«Развлечься» юные АУЕ-шники решили вечером 24 августа. Компания из 15 человек, среди которых были две девочки, встретились у метро Чернышевская, что в центре Петербурга. Недалеко от улицы Таврической заметили первых жертв – компанию из 4 человек. Парней избили, девушкам угрожали «розочкой».

- Первыми жертвами стала моя дочь и ее друзья, - рассказала «КП - Санкт-Петербург» мама одной из пострадавших Екатерина Старкова. - Ей самой и друзьям по 23-24 года. Они встретились в Таврическом саду, как ни в чем не бывало, праздновали день рождения и собирались в ресторан.

Но праздника не получилось.

- Сначала эта банда шла по Суворовскому - громили урны, газоны. Ворвались в Таврический сад и набросились с кулаками на ребят. Избили. Потом набросились на семейную пару, которая шла по Таврическому. Девушку оттолкнули, парня избили. У музея Суворова напали на еще одну пару. Отобрали вещи, - перечисляет преступления банды Екатерина.

Подростки выхватывали сумки у прохожих, вытряхивали их содержимое на землю и топтались на вещах. Малолетние бандиты не жалели никого: напали даже на пожилую женщину!

- Судьба этой бабушки нам неизвестна, - вздыхает Екатерина. - Она стояла на остановке и ждала автобуса, когда эти бросились с кулаками и на нее.

Пострадавшие от нападения банды АУЕФото: Соцсети

Обзывали, избивали и смеялись

В числе тех, кто пострадал от банды АУЕ - 24-летний учитель математики Игорь. У него выбиты зубы и сломана челюсть. В больнице с переломом носа оказался и 30-летний предприниматель Всеволод Вишневский.

- Возвращался с женой из Таврического сада, где в 21.30, - вспоминает Всеволод. - Заметили группу молодых людей, которые шли со стороны метро Чернышевского. Показалось, что они ведут себя неадекватно, но уйти было невозможно. Сначала они назвали меня ***. Я ответил. Потом сразу несколько парней напали на меня. Ночь я провел в больнице.

По словам Екатерины Старковой, всего в эту ночь избитыми оказались 16 человек. Сейчас некоторые из них пытаются добиться справедливости, а именно наказания для малолетних бандитов.

- В полиции эти подростки хорошо известны, - уверяет Екатерина. - Но когда мы подавали заявление на них, нам там отказали. Мол, подумаешь, две недели назад тоже избили людей. Заявление ни в какую не хотели принимать! Справедливости добились через прокуратуру. Известно, что парням нет 18, поэтому задерживать надолго их не имеют права. У некоторых из них вроде даже судимости есть, двое носят спецбраслеты… Причисляют себя к банде АУЕ - попасть в полицию для них праздник. Они осатанелые и разъяренные.

Банда АУЕ в сбореФото: Соцсети

Один за всех и все…

Но смелые подростки только в толпе. На связь с «Комсомолкой» никто из них пока не вышел. Многие удалили свои страницы в социальных сетях. Удивительно, но подростки - не беспризорники. Живут в центре Петербурга, воспитываются в полных семьях. Родители большинства детей вполне приличные люди.

- Они начали собираться толпой в мае, после освобождения Антона (имя изменено, -Прим.ред), - рассказывает знакомая парней. - За что он сидел - не знаю. Но собрал вокруг себя пацанов и девчонок 14-16 лет. Вечерами они бухают, пристают к людям, избивают прохожих. В магазинах воруют. Полиция в их дворе - уже норма.

«Отбитыми беспредельщиками» банду называют и их приятели. Один из них, 15-летний Ваня (имя изменено, - Прим.ред.) говорит, что справится с подражателями АУЕ сложно.

- Но я не осуждаю их, - говорит Иван. - В Таврическом саду банда подралась из-за того, что просила взрослых людей убрать алкоголь. Но те не послушались - вот и завязалась драка.

Когда приверженцы АУЕ стали борцами за нравственность, Ваня не уточнил. Нам он готов был продать информацию о своих друзьях за пару тысяч рублей.

ЗВОНОК В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

- Расследование уголовных дел о нападениях подростков находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Проверяется информация о том, что нападавшие уже были судимы, или находятся под домашним арестом. Свидетелей и очевидцев преступления просим перезвонить по телефонам: 8(812)579-01-17, 8(812)579-04-35.