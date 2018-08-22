Иван Краско о молодой жене Наталье: Это был эксперимент!

СЕГОДНЯ 17:24 2018-08-22T17:37:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Три года назад Иван Краско удивил всю страну, женившись на 24-летней Наталье Шевель, а теперь говорит, что разводится с ней! Неужели ради очередной молоденькой красавицы? «Комсомолка» встретилась с актером Иваном Ивановичем и узнала, что происходит между супругами.

- Иван Иванович, у ваша жена Наталья, судя по фото в соцсетям, вот уже три месяца путешествует одна по миру. Сначала она была в Израиле, сейчас в Испании. Вы даже не общаетесь?

- Мы созваниваемся, общаемся, конечно, я знаю обо всем, что у нее происходит. Но мы уже не супруги и вопрос нашего с ней расставания неизбежен. Брак с Натальей Александровной - это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь. К тому же она с самого начала категорически была против ребенка. Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил.

- Говорят, мы в ответе за тех, кого приручили, будете ее поддерживать даже после развода?

Иван Краско и Наталья Шевель расписались в 2015 году.Фото: Тимур ХАНОВ

- Родственники советуют мне «попросить» ее из квартиры, но я категорически против. Пока она не устроилась, пусть живет. Да, даже после развода я буду ее поддерживать. Это по-человечески. И финансово я помогаю ей, конечно, голодной не оставляю.

- Пока ваша Наталья путешествует, с вами рядом находится бывшая супруга Наталья Вяль?

- Да. И у нас прекрасные отношения. И я вам больше скажу! Наталья Николаевна не против, чтобы я вернулся в семью (улыбается). Я должен быть с матерью своих детей, это для меня сейчас самое важное.

- Громкое заявление! Тогда почему вы вообще разошлись с матерью ваших детей?

- Инициатором развода тогда была она. Наталья Николаевна познакомилась с другим мужчиной (вздыхает). Но я не считаю это изменой, ведь в итоге она призналась, что ошиблась. А, главное, сказала, что я лучший мужчина в ее жизни. Помню, тогда мы пришли в ЗАГС и нам поставили отметку в паспорте «Брак прекращен», я тогда уточнил: «А он может поменяться на «Брак восстановлен»? И говорил Наталье: «Подумай, не торопишься ли!?».

- Нам снова ждать пышную свадьбу…?

- Мы обвенчаны, то есть перед церковью мы до сих пор женаты! Помню, 15 лет назад я ей сказал: «Выйдешь за меня замуж?», а она ответила: «С ума сошел? Посмотри на себя и на меня», имея ввиду разницу в возрасте. Тогда я пошел на хитрость. Мы гуляли по Петербургу и шли мимо церкви на Конюшенной площади, там, кстати, отпевали и моего сына Андрюшу. Батюшка Николай тогда, увидев нас, сказал, что Наталья на меня хорошо влияет и благословил наш союз. Так мы повенчались, и брак наш не развенчан до сих пор.

- Сейчас ваши отношения с Натальей Вяль стали другими?

- Мы прожили вместе 11 лет, а сейчас мы как будто снова познакомились. Она сильно изменилась, стала более зрело рассуждать. Я просил у нее дочку всегда, раньше она отвечала: «Нам бы сыновей вытянуть, пап! Куда нам еще дочку?», а сейчас ничего не отвечает, думает.

"Молодые" прожили вместе три года.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ваши дамы сердца называют вас папой?

- Да. Наталья Николаевна называет, потому что я отец ее детей, а Наталья Александровна… ну вот так. Я больше отец для нее, чем муж.

- А где будете жить, вернетесь в вашу общую квартиру?

- Когда мы разошлись, Наталья Николаевна обменяла нашу квартиру. Если честно, меня что-то задерживает туда переезжать, потому что в этих стенах жил был другой мужчина. Новая жизнь должна быть в новой квартире. Поэтому, думаю, сделаем обмен.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Наталья Вяль: «Он когда меня охмурял, весь театр знал что я его барышня, кроме меня самой»

- Мне пока официального предложения не поступало, и он еще не развелся. То, что он все сам решил уже, для меня не ново. Он когда меня охмурял, весь театр знал что я его барышня, кроме меня самой. В нашей семье всегда он был центром Вселенной, а сейчас я сама хочу реализовываться в карьере и творчестве. Это для меня приоритете. Может быть, поэтому мы и разошлись, я не хочу быть просто хозяйкой на кухне.

Краско не прочь вернуться к Наталье Вяль, матери двух его детей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Но я всегда была с рядом с Иваном Ивановичем…Да, на какой-то момент, когда он женился, я дистанцировалась, общались мы только по вопросу детей, а так я всегда о нем заботилась. Что касается Натальи и ее бесконечных путешествий, то этого следовало ожидать, это было видно с самого начала. Славу снискала она сомнительную, конечно, с помощью этого брака.

ХРОНИКА РАЗВОДОВ КРАСКО

Первый раз Краско женился в 1951 году, еще будучи курсантом мореходки. Их брак с Екатериной Ивановой продлился четыре года, у супругов родилась дочь Галя. Со второй супругой, учительницей Кирой Петровой, Иван Иванович прожил 41 год до ее смерти, в браке родились двое детей Юлия и Андрей. Старший сын Ивана стал знаменитым актером, снялся в драмах «72 метра» Владимира Хотиненко, «Олигарх» Павла Лунгина и «Я остаюсь» Алексея Балабанова. В 2006 году Андрей Краско скончался от инфаркта на съемках сериала Сергея Урсуляка «Ликвидация».

Иван Краско в окружении любимых женщин.Фото: Елена ЛИВСИ

В 2001 году Иван Краско повел под венец реквизитора театра имени Комиссаржевской Наталью Вяль (40 лет), которая родила ему сыновей Ваню и Федю. Брак продлился 10 лет. Брак с Натальей Шевель стала главным звездным скандалом 2015 года. На тот момент Иван Ивановичу было 84 года, а его избраннице 25. Познакомились влюбленные в театральном училище, где Краско читал лекции. Позже станет известно, что для студентки из Севастополя Шавель этот брак стал третьим!