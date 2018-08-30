«Он не мог подвести зрителя»: на последнее выступление в Петербурге Кобзона несли на руках
Сегодня утром не стало Иосифа Кобзона. Сердце легендарного артиста остановилось 30 августа, за две недели до предстоящего дня рождения певца. До последних дней Кобзон мужественно боролся с раком и часто, превозмогая себя, шел на сцену, к зрителям. Зал был всегда полон.
Последние годы певец с трудом мог подняться с постели. Но пересиливал себя – умывался, надевал выходной костюм и мчался в аэропорт. К тем, кто ждал его выступления. Не мог подвести никого. Последнее выступление Кобзона в Санкт-Петербурге состоялось в марте 2018 года.
- Мы ждали его у себя в университете, чтобы вручить мантию почетного доктора, но Иосиф Давыдович был уже плох, - признался «КП» - Петербург» ректор Гуманитарного университета профсоюзов Петербурга Александр Запесоцкий. – Жена Нелли говорила ему: «оставайся, куда ты поедешь?» Но Иосиф не мог подвести зрителя. В петербургском аэропорту он уже не мог выйти из самолета. На кресле его доставили в наш университет. По университету большую часть мы пронесли его на руках – сам уже не мог идти. Но перед тем, как выйти на сцену взял себя в руки и поднялся. Иосиф Кобзон не мог себе позволить показаться на публике в беспомощном состоянии…
Александр Запесоцкий с Иосифом Кобзоном в марте 2018 года. Фото: gup.ru
Полтора часа артист был на сцене. Получил мантию, а потом встал и начал петь. Зал аплодировал стоя. Зрители не могли сдержать слез.
- Это человек особого мужества, он делал невозможные вещи, - восклицает Александр Запесоцкий. – Он – идеал мужчины и человека. А еще отличался тем, что обладал талантом огромного масштаба! Великий музыкант!
Иосиф Кобзон нашел в себе силы, чтобы прийти в Гуманитарный университета профсоюзов Петербурга во время последней поездки в Северную столицу. Фото: gup.ru
Иосиф Кобзон обладатель множества наград и званий. Свою карьеру он начал в 1956 году и с тех пор не уходил со сцены. Часто отказывался от гонораров, радуя поклонников своим творчеством бесплатно. Вся его жизнь была на сцене: быть востребованным и приносить пользу – вот была его цель.
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