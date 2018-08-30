«Он не мог подвести зрителя»: на последнее выступление в Петербурге Кобзона несли на руках

СЕГОДНЯ 17:19 2018-08-30T17:27:45+03:00

Перед выходом на сцену великий артист долго собирался с силами

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Сегодня утром не стало Иосифа Кобзона. Сердце легендарного артиста остановилось 30 августа, за две недели до предстоящего дня рождения певца. До последних дней Кобзон мужественно боролся с раком и часто, превозмогая себя, шел на сцену, к зрителям. Зал был всегда полон.

Последние годы певец с трудом мог подняться с постели. Но пересиливал себя – умывался, надевал выходной костюм и мчался в аэропорт. К тем, кто ждал его выступления. Не мог подвести никого. Последнее выступление Кобзона в Санкт-Петербурге состоялось в марте 2018 года.

- Мы ждали его у себя в университете, чтобы вручить мантию почетного доктора, но Иосиф Давыдович был уже плох, - признался «КП» - Петербург» ректор Гуманитарного университета профсоюзов Петербурга Александр Запесоцкий. – Жена Нелли говорила ему: «оставайся, куда ты поедешь?» Но Иосиф не мог подвести зрителя. В петербургском аэропорту он уже не мог выйти из самолета. На кресле его доставили в наш университет. По университету большую часть мы пронесли его на руках – сам уже не мог идти. Но перед тем, как выйти на сцену взял себя в руки и поднялся. Иосиф Кобзон не мог себе позволить показаться на публике в беспомощном состоянии…

Александр Запесоцкий с Иосифом Кобзоном в марте 2018 года. Фото: gup.ru

Полтора часа артист был на сцене. Получил мантию, а потом встал и начал петь. Зал аплодировал стоя. Зрители не могли сдержать слез.

- Это человек особого мужества, он делал невозможные вещи, - восклицает Александр Запесоцкий. – Он – идеал мужчины и человека. А еще отличался тем, что обладал талантом огромного масштаба! Великий музыкант!

Иосиф Кобзон нашел в себе силы, чтобы прийти в Гуманитарный университета профсоюзов Петербурга во время последней поездки в Северную столицу. Фото: gup.ru

Иосиф Кобзон обладатель множества наград и званий. Свою карьеру он начал в 1956 году и с тех пор не уходил со сцены. Часто отказывался от гонораров, радуя поклонников своим творчеством бесплатно. Вся его жизнь была на сцене: быть востребованным и приносить пользу – вот была его цель.

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