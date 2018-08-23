Главная роль четы Краско: Супруги превратили свой развод в источник дохода

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-23T16:08:49+03:00

Наталья Шевель отказалась давать комментарии, пока у нее не закончатся контракты с телеканалами

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«У НАС КОНТРАКТЫ»

- Я как педагог говорю тебе – соберись! Нужно играть в предлагаемых обстоятельствах, - еще на свадьбе учил Иван Краско свою молодую жену Наталью Шевель.

Этот брак продержался всего три года, и актерская чета «отыграла» его действительно на отлично. Сначала народный артист женился на своей ученице, которая младше него на 60 лет, а сейчас думает о том, чтобы вернуться к своей бывшей жене - 41-летней Наталье Вяль.

За три года все участники событий не раз побывали на федеральных ток-шоу на любой вкус: «Пусть говорят», «На самом деле», «Прямой эфир». Только с января таких программ вышло примерно пять штук. К слову, участие в них не бесплатное. В среднем героям платят около 400 тысяч рублей, оплачивают перелет, зачастую бизнес-классом, и проживание в гостинице. Чем «горячее» история – тем выше гонорар.

Иван Краско и Наталья Шевель вот уже три года в браке.Фото: Тимур ХАНОВ

Эксклюзивное интервью «Комсомолки», где Иван Иванович рассказал о разводе, вновь подогрело интерес к актерской чете. Наталья, которая в 24 августа возвращается из трехмесячного путешествия, похоже, попадет сразу с корабля на бал.

- У нас контракты с телеканалами. Сначала Наталья и Иван Иванович примут участие в определенных программах, а потом уже будут общаться с вами, - заявил «КП» - Петербург» директор супругов Вячеслав Смородинов на просьбу, чтобы Наталья прокомментировала грядущий развод.

«Я СЧАСТЛИВА»

Иван Иванович не скрывает, что подобные программы не очень-то любит. Артиста понять не сложно: ему 87, наверняка частые перелеты и поездки уже не доставляют удовольствия.

- Если бы не деньги, я бы ни за что не пошел на эти передачи, - признался «КП» артист, чей единственный доход – это небольшая зарплата в петербургском театре имени Комиссаржевской и пенсия. А между тем, у Ивана Ивановича двое несовершеннолетних детей от брака с Натальей Вяль: 16-летний Иван и 14-летний Федор. Есть еще внуки – Кирилл, Иван и Алиса – и двое правнуков. У старшего Краско даже нет своего жилья: он ютится в комнате в «трешке» вместе с внуком Кириллом и его мамой.

Иван Краско с предыдущей женой Натальей Вяль.Фото: Тимур ХАНОВ

Наталья Шевель в своем Инстаграме уже не раз призывала не относиться к телешоу серьезно.

«Снова вы участвуете в этой скучной программе», - сетовали ее подписчики еще в марте.

«Это моя работа. А тем более, я актриса и могу выдавать разные эмоции», - отвечала молодая Краско.

Пока же Наталья отдыхает в Испании вместе с подругой. И по поводу скандала, который уже во всю бушует на родине, совсем не переживает.

«Я счастлива», - написала она в Инстаграме в ответ на сочувствия поклонников по поводу развода.

Кажется, главный спектакль четы Краско близится к финалу. Впрочем, не исключено, что не за горами новая часть, где место Натальи Шевель займет Наталья Вяль.

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