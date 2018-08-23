«Утрата на разрыв, на осиротение». Петербург простился с человеком-легендой Михаилом Бобровым

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-23T17:33:59+03:00

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Утром 23 августа дворец спорта «Юбилейный» в Петербурге окружили люди с цветами в руках. На мужчинах – военная форма, на женщинах – черные платки. Почетный караул, духовой оркестр, катафалк. Начало траурной церемонии наметили на одиннадцать, но собираться начали, когда еще не было и десяти. Все для того, чтобы сказать «спасибо» герою войны, покорителю горных вершин и Северного полюса, рекордсмену Книги Гиннеса, заслуженному тренеру и почетному петербуржцу Михаилу Боброву.

ОРДЕН НА ГРУДИ ЛЕНИНГРАДА

С экранов фойе «Юбилейного» Михаил Михайлович смотрел, как обычно, с доброй улыбкой. Награды Боброва едва уместились на четырех подушечках. У постамента, обитого черным и алым сукном, становилось все больше траурных венков: от родных, от Всемирного клуба петербуржцев, от всевозможных учреждений и комитетов, а вот тот, с огромной золотой звездой, – от родной Кафедры горной подготовки, выживания и ориентирования Военного института физической культуры.

В последние годы Михаил Михайлович вел тяжелые бои с недугомФото: Олег ЗОЛОТО

Скоро аромат хвои и роз стал вытеснять запах корвалола. Фойе заполнили друзья, близкие, коллеги. За колонной, поближе к почившему и подальше от посторонних глаз, с детьми и внуками расположились оба сына Михаила Михайловича – Михаил и Александр.

Гражданская панихида длилась несколько часовФото: Олег ЗОЛОТО

Глухое молчание прервал народный артист России, бывший директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров. Он зачитал стихи неизвестного автора о горах и людях, идущих вверх. А потом попытался кратко описать одного из таких людей: «великий петроградец, ленинградец, петербуржец, почетный гражданин, человек-воин, человек-легенда, человек-надежда, учитель и друг».

Сыновья Михаила МихайловичаФото: Олег ЗОЛОТО

– Трудно смириться: совсем недавно мы отмечали юбилей, – признался вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов. – За свою жизнь Михаил Михайлович покорил много вершин, и не только горных. Высоту главной из них трудно измерить: он покорил сердца петербуржцев. В них навсегда останется благодарность за сохранение наших архитектурных шедевров.

Слова скорби прислали со всех уголков страны: соболезнуют министры и артисты, спортсмены и ученые.

У Михаила Михайловича множество наградФото: Олег ЗОЛОТО

– Смерть – это всегда утрата. Но уход такой крупной неординарной личности – это утрата на разрыв, на осиротение, – отметил руководитель аппарата ЗакСа Петербурга Михаил Субботин. – Его жизнь можно сравнить со сложнейшей альпинистской тропой: он был испытан войной, нашел себя в спорте, преподавании, активной общественной деятельности. Лавры не искал: они приходили к нему сами. Такие люди – как орден на груди Ленинграда и Петербурга.

«УЖЕ НЕ УВИДИМСЯ»

Педагог, тренер, автор десятков трудов по физкультуре и спорту, Бобров связан с СПбГУ, СПбГУП, с Академией Можайского, Военным институтов физической культуры. Для коллег и учеников Михаил Михайлович навсегда останется примером.

Проститься с Бобровым пришли коллеги, друзья и знакомыеФото: Олег ЗОЛОТО

– Был вариант просто взорвать Петропавловку, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, чтобы лишить фашистов возможности прицельной стрельбы, – напомнил ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. – Но для ленинградцев это был бы тяжелейший моральный урон. И вот эти люди маскировали доминанты, полуживые от голода, в мороз под сорок, на высоте более ста метров, под огнем фашистских истребителей.

Почетного гражданина провожали с почетным карауломФото: Олег ЗОЛОТО

Когда Михаила Михайловича перебросили на Кавказ, ему с товарищами удалось уничтожить немецкий отряд. Но двое оказались живы. Добивать Бобров, перенесший блокаду, гибель друзей и невероятные лишения, их не стал: несли на себе несколько километров по высокогорью, по глубокому снегу.

– Потом на Олимпиаде в Риме один из них – знаменитый немецкий ветеран-спортсмен – плакал и обнимал Боброва, благодаря за спасенную жизнь, – рассказал Запесоцкий.

Семья Михаила Михайловича покинула траурный зал последнейФото: Олег ЗОЛОТО

Пару лет назад начальник Военного института, генерал-майор Алексей Обвинцев приехал с Бобровым в Терскол. Теперь там работает центр горной подготовки и стоит бронзовый памятник альпинисту, сделанный с фотографий Михаила Михайловича.

– Он показывал, где, когда и как погибали его друзья…, – вспоминает Алексей Обвинцев. – Уезжая, снял фуражку, поклонился горам и сказал: «Видно, уже не увидимся».

ЧЕРТОВ ПОЛЮС

Покорение Северного полюса Бобровым, тогда 76-летним, вошло в Книгу рекордов Гиннеса. В последние годы Михаил Михайлович боролся с недугами, но тогда еще был полон энергии.

– Было непросто, но мы шли, – вспоминает председатель Полярной комиссии РГО Виктор Боярский. – До сих пор у меня в памяти его глаза, его заиндевевшее лицо. Перед самым полюсом он шел из последних сил: «Виктор, когда же, наконец, этот чертов полюс?!». Но флаг Петербурга был поднят.

Для воспитанников Бобров навсегда останется примеромФото: Олег ЗОЛОТО

Представитель «Ленфильма», режиссер Александр Поздняков напомнил, как Михаил Михайлович руководил спортивной каскадерской школой при студии. На «Ленфильме» хотят, чтобы однажды жизнь Боброва легла в основу фильма.

Фойе заполнили люди с цветами в рукахФото: Олег ЗОЛОТО

– Михаил Михайлович создал в академии школу военного альпинизма и увлек офицеров и курсантов, казалось бы, далеким от космоса делом, – рассказал начальник Академии Можайского, генерал-майор Максим Пеньков. – Двоим из них навыки пригодились совершенно неожиданно. В ноябре мы будем отмечать тридцатую годовщину пуска уникальной ракетно-космической системы «Энергия – Буран». Пуск проходил в условиях жесточайшего шторма. Ветер выбил из обшивки водородного бака часть теплоизоляции. Пуск был на грани срыва. Но бывшие курсанты, уже майоры, рискуя жизнью, зацепились за островершие ракеты высотой 57 метров и ликвидировали неисправность.

Прощание прошло во дворце спорта «Юбилейный»Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветы возлагали минут сорок. Семья прощалась с Михаилом Михайловичем после всех, в одиночестве. Похоронили человека-легенду на Серафимовском кладбище, рядом с супругой Ларисой Ильиничной, с которой он прожил 58 лет.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Петербурге прошла церемония прощания с почетным гражданином, заслуженным тренером РФ Михаилом Бобровым

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает соболезнования родным и близким Михаила Михайловича