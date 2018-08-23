Натуральный газон помешал норвежскому «Мольде» обыграть «Зенит» в Лиге Европы

СЕГОДНЯ 22:39 2018-08-23T22:48:37+03:00

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После первого тайма болельщики «Зенита» начали хвататься за голову: казалось бы, команда доминировала на поле, но всего одна ошибка стоила им гола. На 41-й минуте Эйрик Хестад подобрал мяч от отскока и мощно пробил в нижний угол ворот. На перерыв сине-бело-голубые ушли «голодными», впрочем, как и болельщики, которые принялись заедать этот досадный гол хот-догами и чипсами.

- В первом тайме тяжело втягивались, примерно также складывалась игра в чемпионате России против «Урала», - сказал после матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Всегда сложно и эмоционально, и физически возвращаться в игру.

Но сами себе трудности создали, сами смогли свои проблемы решить: на 71-й счет сравнял Артем Дзюба, а через 10 минут команду вывел вперед Антон Заболотный. Под занавес матча Миха Мевля утроил преимущество «Зенита». Итог матча Зенит - Мольде 3:1.

Зенит провел матч с Мольде 23 августа в Санкт-Петербурге.Фото: Александр ГЛУЗ

- Во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты, смогли забить и считаю, что заслуженно победили, - добавил Сергей Семак. - Соперник очень много обороняется, но они тоже начинают уставать в концовке и подсаживаются. У нас появляется больше шансов забить: в концовке матча всегда выше количество ошибок тактических и технических возрастает в связи с усталостью футболистов. Жаль, что пропустили. Мы прекрасно понимаем, что это двухраундовое противостояние и самый ответственный матч это ответный, и поэтому пока еще ничего не решено. Спасибо болельщикам за поддержку, что они ходят на игры в огромном количестве и поддерживают нас.

Главный тренер «Мольде» Уле Гуннар Сульшер, которого болельщики еще в 90-х прозвали «убийцей с лицом младенца», на пресс-конференции был весьма мил. Поражение своей команды он объяснил качеством футбольного поля.

Главный тренер «Мольде» Уле Гуннар Сульшер.Фото: Александр ГЛУЗ

- Последний гол выбил нас из колеи, - не стал скрывать главный тренер «Мольде» Сульшер. - Мы дома играем на искусственном газоне и у нас немного другой футбол. Конечно, сложно защищаться против таких игроков, как Дзюба - нужно показывать свои лучшие качества. Последние 20-25 минут мы не смогли защищаться нужным образом. Сказалось то, что играть пришлось на натуральном газоне, а это, как я сказал, другой стиль игры.

«Зенит» одержал волевую победу в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.Фото: Александр ГЛУЗ

Ответная встреча состоится уже в следующий четверг, 30 августа. Искусственный газон, на котором предстоит сыграть «Зениту», не испугал главного тренера Сергея Семака.

- Конечно, дома и стены помогают, команда привыкла играть на искусственном газоне в этом есть определенный плюс, и действительно, если взять статистику выступлений, «Мольде» играет дома гораздо лучше, чем на выезде, - отметил Семак. - Сложно сказать с чем это связано. Но абсолютного преимущества в этом нет, будем готовиться к серьезному поединку.