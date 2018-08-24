2018-08-24T18:23:53+03:00
Общество

По факту пожара в усадьбе Ганнибалов требуют возбудить уголовное дело

Дом, где жила семья Пушкина до его рождения, частично выгорел 23 августа
Полина ЖУКОВА
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Усадьба предков Пушкина сгорела в Ленинградской области. Фото: vk.com/suyda_museumУсадьба предков Пушкина сгорела в Ленинградской области. Фото: vk.com/suyda_museum
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Не иначе как бедой для русской культуры можно назвать судьбу усадьбы в Ленинградской области, которая помнила семью Пушкина. Пожар 23 августа в деревне Кобрино Гатчинского района уничтожил дом, который когда-то принадлежал прадеду поэта Абраму Ганнибалу. Жил в нем не только знаменитый «арап Петра Великого», но и его сын – Осип Ганнибал. А затем и мать Пушкина – Надежда Осиповна, которой имение досталось в качестве приданого. В усадьбе Руново, или Руновской мызе, будущий великий поэт мог даже появиться на свет. Если бы не переезд из этих мест его матери в то время, когда она уже носила под сердцем сына.

Фото: vk.com/suyda_museum

Фото: vk.com/suyda_museum

Впрочем, усадьба Ганнибалов под Гатчиной находилась в ужасающем состоянии уже несколько десятилетий. И еще до пожара была попросту заброшенным полуразвалившимся домом. При этом Руновская мыза, некогда состоявшая из усадебного дома, парка, плотины на реке Кобринке и скотного двора, с 1974 года является объектом культурного наследия федерального значения.

– Я водила экскурсии в этих местах. И принимала близко к сердцу судьбу этой усадьбы, которая только этого и ожидала – либо она обрушится, либо она сгорит. Ее положение было катастрофическое, – рассказала «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» литературовед, сотрудник Пушкинского Дома Елена Монахова.

Фото: vk.com/suyda_museum

Фото: vk.com/suyda_museum

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ»

Недалеко от усадьбы Руново находится родовое имение Абрама Ганнибала, где ныне действует музей. А буквально в километре от утраченного памятника – знаменитый домик Арины Родионовны. Еще одно пушкинское место в Гатчинском районе – музей «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра. Но Руновская мыза музеем так и не стала.

Фото: vk.com/suyda_museum

Фото: vk.com/suyda_museum

– В этой усадьбе родилась старшая сестра Пушкина – Ольга Сергеевна. К ней туда была взята и Арина Родионовна. Семья Пушкина там жила перед его рождением. И мать несколько месяцев ожидала Александра Сергеевича. Потом они уехали в Москву по разным обстоятельствам, продав эти земли и купив Захарово в Подмосковье. И еще бы немного – и Пушкин родился бы в Руново, в Санкт-Петербургской губернии, – добавила Елена Монахова.

После того как предки поэта покинули имение, оно принадлежало известному мореплавателю, капитану первого ранга Юрию Лисянскому. Затем усадьбу приобрела сестра писателя Сергея Аксакова. В двадцатом веке здесь тоже бывали значимые для русской культуры персоны. По некоторым сведениями, в 1905 году в Руново проводили лето Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. После революции в доме располагалась средняя школа. А в советские годы – медицинское учреждение. В 1989 году усадьба тоже пережила пожар. А с девяностых годов начала медленно, но верно разрушаться.

Фото: vk.com/suyda_museum

Фото: vk.com/suyda_museum

– Дом в том состоянии, в котором он до нас дошел, я даже не решусь назвать утратой. Это была печальная руина. Конечно, стоял вопрос о его восстановлении, которое так и не произошло. И это естественное развитие печальных событий, завершившихся этим пожаром, – отметила Елена Монахова. – Я думаю, место настолько значимое, что нужно его восстанавливать, как четыре раза восстановили дом в Михайловском, где Пушкин провел свою знаменитую ссылку. В Руново можно было бы сделать прекрасный музей истории семьи Пушкиных и Ганнибалов.

Фото: vk.com/suyda_museum

Фото: vk.com/suyda_museum

КСТАТИ

Объект культурного наследия пытались спасти еще в 2008 году депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Десять лет назад они отправляли обращение к Правительству и в Госдуму с просьбой разработать целевую программу для создания мемориального историко-литературного музея-заповедника «На земле предков А. С. Пушкина», куда вошла бы и усадьба Руново. Ее, конечно, хотели восстановить. Однако для этого требовалось получить объект в собственность Ленобласти, чего до сих пор не произошло.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба правительства Ленинградской области:

– Сгоревшая усадьба Ганнибалов не находилась в ведении Ленинградской области, в ее реестрах. И область не имеет по ней охранных обязательств. Это федеральный объект. Если бы он был у нас, мы бы за ним следили и смотрели.

Пресс-служба Росимущества:

– Здание является нежилым и относится к имуществу государственной казны. Росимущество планировало передачу объекта в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области «Музейное агентство». Впоследствии усадьбу планировалось передать в собственность Ленинградской области.

23 августа 2018 года произошло возгорание усадьбы. В связи с этим МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области подало заявление о возбуждении уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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