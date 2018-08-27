Способ заработка или завуалированная видеопроституция: «Комсомолка» изучила вебкамбизнес

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-26T18:01:41+03:00

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Петербург называют столицей российского вебкам-бизнеса: здесь работают десятки подпольных агентств, которые транслируют пикантные видео для иностранцев, а их серый доход превышает сотни миллионов рублей ежегодно.

Для тех, кто впервые об этом слышит, объясним: это индустрия, построенная на платном общении модели и наблюдателя (мембер) в видео-чате. Трансляция чаще всего эротического содержания, ведется из комнат, оборудованных под организацию приватного шоу. Корреспондент «КП» прошла собеседование на работу в два десятка петербургских вебкамстудий и выяснила, каким пряником туда заманивают студентов и почему на этот сомнительный бизнес до сих пор не обратила внимания полиция.

500 ДОЛЛАРОВ ЗА ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ

«Работа для студентов. Оплата от 1500», - яркое объявление на асфальте в центре Петербурга невозможно не заметить. По указанному телефону удается получить еще немного информации: работа с иностранцами в интернете, предпочтение кандидатам со знанием английского.

- Приходите на собеседование, расскажем. Компания официальная, никакого интима. В трудовой у вас будет написана должность: оператор ПК (персонального компьютера - авт.).

Что конкретно придется делать, остается туманным. Но я пошла. Офис - квартира со свежим ремонтом в новом жилищном комплексе одного из самых престижных районов города - Крестовский остров. Меня встречает менеджер по персоналу Марина.

- Зарплата в компании составляет 500 долларов в неделю при условии, что сотрудник проводит в интернете не менее шести часов в день - необходимо общаться по видеосвязи с мужчинами из разных точек мира и удовлетворять их интересы, - рассказывает Марина, подкрашивая блеском накачанные ботексом губы. - От вас мне нужен паспорт, я сделаю копию, и красивые снимки в полуобнаженном виде.

Как правило офисы находятся в обычных квартирах. Фото: Валентин БЕЛИКОВ

- Полуобнаженном?! Мне обещали работу без интима…

- Да лдно, тебе нужно просто раздеться на камеру, но физически тобой никто не воспользуется. Делов-то. Так что тебя не обманули. Приходи завтра намарафеченной, бери красивую одежду и нижнее белье, все поймешь в процессе.

Рекрутер Марина, назовем ее так, со своей обязанностью - запудрить мозги, справляется хорошо. Провинциальная студентка, которая сводит концы с концами, клюнет сразу. Но не я. Марина это понимает и рассказывает об обязанностях «оператора ПК» подробнее:

- Например, итальянец захотел расслабиться. Заходит на наш сайт, видит много красивых девушек, но выбирает тебя. Ты в это время пожираешь глазками, танцуешь, красиво выглядишь. Начинает переписку. Ты его заинтересовала и он решил купить приват, оплатил его. Дальше виртуальный флирт, ты делаешь то, что он просит. И - половина прибыли за сеанс твоя! Половина - студии. Можно зарабатывать хорошие деньги, купить айфон с первой зарплыты! Главное воспринимать это как работу, ничего личного.

На этом наше общение с Мариной закончилось: в коридоре уже ждала толпа следующих кандидаток на «легкие» деньги.

НЕ РАБОТА, А РАБСТВО

Обойдя еще с десяток подобных «агентств по трудоустройству студентов» я поняла: производство давно поставлено на поток. Уходит одна смена моделей, приходит другая. Все расписано 24 часа в сутки. Ведь на связи вся Европа и Америка.

- Работа ведется так, чтобы соединения с пользователями из России или стран СНГ блокировались, - призналась мне в личной беседе модель Надежда. - Блокировка происходит по большому счету потому что наши не могут заплатить…

Только вокруг одной станции метро в центре города мне удалось вычислить не меньше десятка студий, предлагающих подобную «работу».

- У нас 11 крохотных комнат, 58 моделей, 44 оператора. Модели работают в три смены: утром, днем и ночью, - Дарья в отличие от своих предыдущих коллег была наиболее разговорчива.

В другой студии - на Захарьевской улице по соседству со зданиями Минобороны и ФСБ - предлагают работать в двухэтажной квартире с джакузи, сауной и бильярдной.

Однако, байки про заоблачные гонорары развеивают тут же в интернете. На просторах сети мы нашли сотни разочарованных и обманутых моделей, которые делятся откровениями на форумах.

- Вебкам это не легкие деньги, это ужасная работа, она нравится либо девушкам с каким-то расстройством, либо очень толстокожим, которых ничего не трогает, у остальных психику выносит нафиг, - призналась девица, которая сама долгое время работала моделью. - И да не надо думать, что мужчины побегут к вам с деньгами лишь бы вы разделись, сейчас конкуренция огромная его еще убедить надо, чтобы он именно вам заплатил.

Это фото с сайта агентства «веб-моделей» одно из самых невинных.

Эти «эротические шоу» никуда не исчезают - их записывают и загружают в интернет, но это еще не самоестрашное:

- Вас могут найти в соцсетях и разослать видео всем знакомым, а за ними не заржавеет уж они то и вашим родителям покажет и всем, можно стать объектом травли, это не единичная история, - добавила та же девица. Так что как именно учится дочка в одной из стлиц маме и папе будет ясно...

P. S. Когда мы готовили этот материал, корреспондент отправила несколько запросов в правоохранительные органы с вопросами, почему ни одна из этих студий даже не оштрафована за незаконную деятельность. Ведь дураку понятно, что это проституция. Ответа пока мы не получили.

То, что вебкам в России превращается в полноценный рынок, подтверждает и то, что участники вебкам-индустрии со всей России собирались 21 августа у Нижегородского Кремля на международный Саммит по вебкаму. Так они сами обозвали свое знаковое событие. Там владельцы студий и ветераны индустрии из США, Чехии, Румынии и Люксембурга рассказывали российским моделям о секретах общения в интернете.

Девушек заманивают в пикантный бизнес.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Марина КУЛИКОВА, психолог центра социальной помощи: «Это то же самое, что и жениться на кошке, например, или на кукле»

- Все привычки и наклонности на самом деле закладываются в детстве и подростковом возрасте. На это влияет и среда, и комплексы, и генетика, и воспитание, и пример. Проблема в том, что не у всех социализация проходит гладко и таким мужчинам проще высказать свои желания виртуальной собеседнице, нежели реальной. Это то же самое, что и жениться на кошке, например, или на кукле. Но это укладывается в норму. Он не кидается на людей с ножом. От этого никому хуже не становится, он социально не опасен.

Но я бы посоветовала таким людям обратиться к психологу и разобраться в своих комплексах. Если говорить про девушек, вероятно, они просто не нашли себя в этом мире. Им все равно, как зарабатывать деньги. Это не плохо и не хорошо, это просто такие особенности моральных устоев, воспитания, самооценки, профессионального самоопределения. Возможно, в ее понимании это единственный способ зарабатывания денег.