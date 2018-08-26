Друзья погибшей альпинистки, тело которой нашли спустя 31 год на Эльбрусе: «Мама Лены была всегда против ее увлечения»

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-26T19:22:40+03:00

Тело женщины, которой на момент гибели было 36 лет, нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тысяч метров. Фото: МЧС России по КБР.

Елена Базыкина и ее шесть товарищей умерли в горах в 1987 году. Обстоятельства их смерти до сих пор не выяснены [эксклюзив «КП»]

Изменить размер текста: A A

10 апреля 1987 года группа Ленинского турклуба Москвы высадилась в Минеральных водах. Лена Базыкина, ее лучшая подруга Валя Лапина и еще трое ребят под руководством Виктора Лыкова поднимались на Эльбрус. Этот поход станет последним для всех членов группы. Только спустя 31 год тело Елены Базыкиной найдут на высоте 4000 метров. Холод законсервировал во времени и ее документы, и билет на самолет. И сохранил ее саму, словно восковую куклу.

Единственная любовь – горы

На тело Лены в августе 2018 года случайно наткнулась группа туристов. Маленькая фигурка женщины (рост Елены всего 154 сантиметра) была во льду. Альпинисты тут же вызвали спасателей и полицейских, которые приступили к поискам родных погибшей.

«Комсомольская правда» в Петербурге» не отставала – мы верили, что сможем найти потомков спортсменки, решившейся на столь суровый поход. Или ее сестер, которые ждали ее больше, чем четверть века. Но единственной любовью Лены были лишь горы.

Лена Базыкина родилась в 1951 году в городе Новая Ладога, что в Ленинградской области. Когда девочка подросла, ее семья перебралась в Москву, в небольшую пятиэтажку на улице Поперника. Всю жизнь Лена прожила в большом городе, но бредила горами. Хрупкая, утонченная выпускница филфака МГУ все свободное время посвящала любому увлечению. Работала в одном из московских НИИ, но говорить о работе не любила.

- Мы все очень любили Лену, - рассказала «Комсомольской правде» близкая подруга Надежда Долудь. – Она была очень светлым человеком, лиричная, тонкая… Никогда от нее грубого слова не слышала. Она пела, замечательно играла на гитаре… И очень любила спорт. Лена начинала с лыж, обычных пеших походов. А потом пошли горы. Мы были три подружки: я, Лена и Валя Лапина. Начали заниматься в 1978 году, но я после рождения ребенка в 1980 отошла от походов. Девочки продолжали без меня.

Главной любовью Елены Базыкиной были горыФото: Александр ГЛУЗ

Елена в компании товарищей по увлечению обошла горы Крыма, Кавказа, Эльбрус… Ходила не ради разрядов, а из-за огромной тяги к вершинам. Летом 1987 молодая спортсменка планировала покорить горы Средней Азии. Эльбрус 1987 года был для 36-летней альпинистки необходимой разминкой и способом акклиматизации. Правда, вернуться из рокового похода было не суждено. Хотя плохих предчувствий не возникало. Разве что у мамы Лены, которая не одобряла хобби дочери.

Первая, кого нашли

Что стало причиной гибели группы Лапина, где были лишь опытные альпинисты, до сих пор неясно. В нужное время компания не вышла на связь. Тогда товарищи из турклуба поняли: случилась беда.

- Поисковые работы группы начались сразу же, - вспоминает первый вице-президент Федерации туризма Алексей Ярошевский. – Но результата это не принесло. Продолжали поиски мы и в 1988 году, но безуспешно. Елена – первая, кого удалось найти из этой группы, пусть и спустя 30 лет.

В конце апреля 1987 года Елена с товарищами поднялись на западную вершину Эльбруса через ледопад Балкбаши и ночевали на плато. Группа туристов, которая видела их в последний раз, рассказала, что компания собиралась ночевать на опасном участке, близ ледопада. Несмотря на предупреждения и плохую погоду, маршрут группа Лапина не сменила. Ночью был слышен громкий шум – словно рухнула глыба льда.

- Но мы все же никогда точно не узнаем, что это было. Лавина? Обвал ледника маловероятен в этом районе, - разводит руками Ярошевский.

В поисках тел участвовал альпинист Михаил Матехин. Он вспоминает: пытались найти погибших товарищей с помощью фото, которыми поделились случайные туристы. На снимках было тело одного из участников группы Лапина.

- Мы выезжали на место с фото, пытались по ним ориентироваться - ничего не помогло, - признается Матехин.

Похороны как альпиниста

Сейчас полиция и федерация туризма занимаются поисками родных Елены Базыкиной. Пусть не близких, но все тех, кто смог бы ухаживать за ее могилой. Пока безуспешно.

- Родных братьев и сестер у нее нет, отец умер в 1984 году. Да и мать вряд ли жива. Смерть мужа и дочери ее сильно подкосили, помнится, она даже хотела выбросить все фото дочери, так больно ей было, - вспоминает подруга. – Детей у Лены нет, замуж она так и не вышла. Утонченная и интеллигентная, наверно, не смогла найти себе человека по духу.