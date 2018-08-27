Денис Мацуев берет на гастроли победителя "Евровидения" 16-летнего пианиста из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 19:57 2018-08-27T20:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Ролик с выступлением 16-летнего пианиста из Санкт-Петербурга Ивана Бессонова бьет все немыслимые рекорды в Сети: просмотров у него даже больше, чем у последнего клипа Димы Билана. Парень занял первое место на классическом Eurovision Young Musicians -соревновании юных музыкантов, которое проходило в шотландском Эдинбурге. Там юный виртуоз исполнил Первый концерт Чайковского в сопровождении симфонического оркестра. Сыграл настолько потрясающе, что аплодировал ему не только зал, но и жюри.

- Ой, вы знаете, я за Ваню абсолютно не переживала, знала, что он не за первым местом туда едет. Ему важно было показать себя, - рассказывает мама Ивана Мария, которая, как и ее муж, тоже музыкант. - Я смотрела трансляцию дома, а папа находился рядом с сыном в Шотландии. Они все время были заняты на репетициях, мы даже созванивались-то всего пару раз, такая была напряженная обстановка.

Однако особенно готовиться к выступлению Ивану не пришлось: парень и так всегда в музыке - часто играет на сцене, дает концерты вместе с братьями-скрипачами.

Иван Бессонов выиграл "Евровидение", заработал семь тысяч евро и смог переплюнуть Билана по количеству просмотров в сети

Всего в инструментальном соревновании принимали участие музыканты из 56 стран мира, в финал вышли представители 18. Иван был одним из фаворитов с самого начала. В итоге петербуржец получил в награду статуэтку, семь тысяч евро, а также приглашение сыграть с Шотландским симфоническим оркестром. Да, и еще: Россия впервые за восемь лет приняла участие в классическом «Евровидении», а теперь, благодаря победе Ивана, следующий конкурс пройдет в нашей стране.

Кстати, свою путевку на «Евровидение» петербуржец заслужил благодаря конкурсу «Синяя птица» на канале «Россия 1», где стал призером.

- О том, что Ванечка поедет на «Евровидение», объявил в финале конкурса народный артист России Денис Мацуев, это было полной неожиданностью! – вспоминает тот день мама. - Конечно, я очень рада за сына, но я воспринимаю его победы с холодной головой, он ведь не стал от этого лучше или хуже. Это означает лишь то, что он своим исполнением затронул души людей и увлек их музыкой. Это же просто здорово!

После своего яркого выступления Иван Бессонов уже в сентябре отправится на гастроли. Денис Мацуев пригласил юного артиста на свой фестиваль «Звезды на Байкале», который стартует в Иркутске. Это будет его первый концерт в качестве победителя «Евровидения».