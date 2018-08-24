В Кудрово появилась «умная» остановка

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-24T14:33:13+03:00

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Не прошло и двух месяцев, как активно застраивающаяся деревня Кудрово стала городом, а на ее улицах уже появилась «умная» остановка получше, чем у Гостиного двора.

Остановку у дома №1 по Европейскому проспекту начали собирать еще 20 августа. Теперь она почти готова. Предыдущие, которые можно пересчитать по пальцам одно руки, – классические петербургские: сетчатые, с металлическими лавочками и прозрачной крышей.

Городского транспорта в Кудрово нет: только маршрутки. Зато новая остановка самая что ни на есть европейская: несколько камер видеонаблюдения, электронное табло, кнопка вызова полиции. К остановке примыкает торговый павильон.

Карта, экстренная кнопка, табло - в этот павильон включили всеФото: Анна ПОСЛЯНОВА

Местные, утомленные бездорожьем, конечно, рады. Вот только почему тогда «карман» для общественного транспорта соорудили не здесь, а за углом, на проспекте Строителей, пока никто не понял.

– В десяти метрах от новой остановки находился уже готовый карман и заезд. Но вместо того, чтобы поставить остановку там, ее установили здесь, перекопав землю, снеся ограждение и загромоздив ей полтротуара, – рассказывает местная активистка Олеся Елохина. – Мы так понимаем, здесь положенный «карман» так и не появится.

Смущает жителей новостроек и павильон: что-что, а торговля в районе развита прекрасно.

– Есть опасения, что остановка будет разгромлена, как это обычно бывает, – отмечает Олеся. – Ведь кнопка вызова полиции, скорее всего, будет соединяться со службой 112, а нашего участкового, который работает через два дома от остановки, вообще на месте не застать. Куда будут записывать камеры, тоже непонятно.

Местные переживают за судьбу остановкиФото: Анна ПОСЛЯНОВА

В Администрации Ленобласти «Комсомолке» сообщили, что дорога находится в ведении местных властей, которые и дали разрешение на работы. Денег из бюджета не просили.

– Земля застройщика – капитал частный, – добавляет активистка. – Это физическое лицо, имеющее отношение к землевладению в Кудрово.

Как сообщила «Комсомолке» компания-застройщик Setl City, администрация Кудрово согласовала три новых остановки на проспекте Строителей и Европейском.

– Совмещенную с торговой точкой остановку финансировали местные предприниматели, – отметили в пресс-службе компании. – Две других остановки изготовим и разместим мы. Одна появится на проспекте Строителей, вторая – напротив со стороны ТРК «Мега». Павильоны уже заказали, доставить и установить их планируем в конце августа.