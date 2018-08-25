2018-08-25T23:22:26+03:00
Звезды

"Побазарим за культуру": Семен Слепаков написал ответ Сергею Шнурову на песню "Не хочу быть москвичом"

Новый клип юмориста всего за сутки набрал больше миллиона просмотров
Алена ЧИЧИГИНА
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"Побазарим за культуру": Семен Слепаков написал ответ Сергею Шнурову на песню "Не хочу быть москвичом". ФОТО: скрин с видео"Побазарим за культуру": Семен Слепаков написал ответ Сергею Шнурову на песню "Не хочу быть москвичом". ФОТО: скрин с видео
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На прошлой неделе группа «Ленинград» порадовала поклонников новым клипом «Не хочу быть москвичом». Сергей Шнуров в очередной раз рассказал, за что он любит свою малую родину - Санкт-Петербург, и почему не хочет отсюда уезжать. Клип подбирается к очередному рекорду, за несколько дней он набрал уже 5, 7 миллионов просмотров. Среди тех, кто посмотрел ролик оказался и юморист Семен Слепаков. Ответ не заставил себя долго ждать. Слепаков выпустил песню «Побазарим за культуру». В ней современный бард довольно жестко раскритиковал Шнурова, обвинив его в двуличности, а также заявил, что в столице творческие люди чувствуют себя намного лучше — в пример привел Александра Пушкина и Сергея Есенина.

Продемонстрировать сами клипы мы не можем, так как в каждом из них присутствует нецензурная брань, очевидно, это тот язык, на котором удобно разговаривать музыкантам из двух разных столиц.

Что же между ними произошло? Почему сейчас они хаят друг друга? Ведь всего месяц назад Слепаков и Шнуров записали совместый трек про футболистов «Чемпионы».

Оба радостно спели о том, как же поменялись взгляды всех болельщиков нашей страны на сборную России по футболу, не жалея ни капли радостного мата. Кстати, этот ролик набрал больше 8 млн просмотров.

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